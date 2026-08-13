Wojciech Ślusarczyk jest radnym powiatu radomszczańskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2025 roku opublikował na Facebooku grafikę, na której przedstawiono zdjęcie Pierwszej Damy Marty Nawrockiej przerobione w taki sposób, że przypominała postać z filmu „Shrek”. „A Shrek gdzie?” – napisał polityk. Dzień po publikacji lokalny przedsiębiorca skierował do Prokuratury Rejonowej w Radomsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pod koniec czerwca tego roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciw radnemu. Za znieważenie głowy państwa grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności.

Dziś jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia po tym, jak sąd negatywnie rozpatrzył jej wniosek o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego.

- „Sąd nie przychylił się do tego wniosku, dlatego cofnęliśmy akt oskarżenia. Dokonałam wcześniej w ramach nadzoru wewnętrznego ponownej oceny materiału dowodowego i doszłam do przekonania, że dalsze popieranie aktu oskarżenia jest niecelowe”

- przekazała prok. Dorota Bzowska.