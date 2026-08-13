Dzień: piątek, 14 sierpnia 2026 Imieniny: Maksymiliana, Euzebiusza, Alfreda

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XIX tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Miał znieważyć prezydenta. Prokuratura wycofuje oskarżenie przeciw politykowi PSL

„A Shrek gdzie?” – napisał polityk PSL Wojciech Ślusarczyk, publikując grafikę przedstawiającą Pierwszą Damę stylizowaną na postać z filmu „Shrek”. Mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia głowy państwa, ale teraz… prokuratura wycofuje akt oskarżenia.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Wojciech Ślusarczyk jest radnym powiatu radomszczańskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2025 roku opublikował na Facebooku grafikę, na której przedstawiono zdjęcie Pierwszej Damy Marty Nawrockiej przerobione w taki sposób, że przypominała postać z filmu „Shrek”. „A Shrek gdzie?” – napisał polityk. Dzień po publikacji lokalny przedsiębiorca skierował do Prokuratury Rejonowej w Radomsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pod koniec czerwca tego roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciw radnemu. Za znieważenie głowy państwa grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności.

Dziś jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia po tym, jak sąd negatywnie rozpatrzył jej wniosek o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. 

- „Sąd nie przychylił się do tego wniosku, dlatego cofnęliśmy akt oskarżenia. Dokonałam wcześniej w ramach nadzoru wewnętrznego ponownej oceny materiału dowodowego i doszłam do przekonania, że dalsze popieranie aktu oskarżenia jest niecelowe”

- przekazała prok. Dorota Bzowska.

Źródło: PAP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej