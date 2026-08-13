Dzień: piątek, 14 sierpnia 2026 Imieniny: Maksymiliana, Euzebiusza, Alfreda

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XIX tygodnia okresu zwykłego

Wieści z kraju

Próba zamachu w Warszawie. Zatrzymano Rosjanina

Premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu Rosjanina, który miał przeprowadzić w Warszawie egzekucję ukraińsko-amerykańskiego obywatela.

1 min czytania
Fot. via: gov.pl
Fot. via: gov.pl

O zatrzymaniu mężczyzny, do którego doszło 7 sierpnia, szef rządu poinformował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej. 

- „Zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie”

- powiedział Donald Tusk.

Jak zaznaczył, niedoszła ofiara „jest niewygodna z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec”. 

Egzekucja w Białej-Podlaskiej

To nie pierwsze takie wydarzenie w Polsce. W połowie czerwca doszło do strzelaniny w Białej Podlaskiej, w wyniku której zginął rosyjski artysta i znany krytyk Putina, posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki. Do 44-letniego artysty podszedł mężczyzna, który oddał w jego stronę trzy strzały. Kiedy Skrepecki upadł, napastnik podszedł bliżej i oddał dwa kolejne strzały, upewniając się, że ofiara nie żyje. Służby zatrzymały podejrzanego o tę zbrodnię 36-letniego Gruzina.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej