O zatrzymaniu mężczyzny, do którego doszło 7 sierpnia, szef rządu poinformował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej.

- „Zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie”

- powiedział Donald Tusk.

Jak zaznaczył, niedoszła ofiara „jest niewygodna z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec”.

Egzekucja w Białej-Podlaskiej

To nie pierwsze takie wydarzenie w Polsce. W połowie czerwca doszło do strzelaniny w Białej Podlaskiej, w wyniku której zginął rosyjski artysta i znany krytyk Putina, posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki. Do 44-letniego artysty podszedł mężczyzna, który oddał w jego stronę trzy strzały. Kiedy Skrepecki upadł, napastnik podszedł bliżej i oddał dwa kolejne strzały, upewniając się, że ofiara nie żyje. Służby zatrzymały podejrzanego o tę zbrodnię 36-letniego Gruzina.