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Polityka

Presja ma sens! Rząd wreszcie reaguje na ceny paliw

Premier Donald Tusk ogłosił obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc. „Powinno się to przełożyć na obniżenie cen, w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad 1 zł za litr” – powiedział szef rządu.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Kiedy w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie ceny ropy poszybowały w górę, rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się obniżyć VAT na paliwa i akcyzę paliwową oraz zniósł podatek od sprzedaży detalicznej paliw. Stojący wówczas na czele opozycji Donald Tusk przekonywał, że gdyby to on był premierem, Polacy płaciliby za litr benzyny 5,19 zł.

- „Wystarczy jedna prosta decyzja, a benzyna byłaby po 5 zł”

- przekonywał.

Takiej decyzji dotychczas jednak Donald Tusk nie podjął. Za litr benzyny trzeba dziś zapłacić w Polsce średnio 7,15 zł, a za litr oleju napędowego – 7,84 zł. W ostatnim czasie ceny paliw osiągały historyczne rekordy. Stało się to po tym, jak w czerwcu przestał obowiązywać rządowy pakiet CPN, czyli obniżona stawka VAT na paliwa i cena maksymalna. Wcześniej natomiast rząd wycofał się z obniżonej akcyzy paliwowej.

Teraz, pod wpływem silnej presji, rządzący wreszcie decydują się na jakieś działania.

- „Podjęliśmy wspólnie z ministrem finansów i ministrem do spraw energii decyzję o przywróceniu w istotnej części programu CPN, czyli Ceny Paliw Niżej”

- ogłosił premier w czasie dzisiejszej konferencji prasowej.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej zapowiedział obniżenie stawki VAT na „krytyczne dni”, czyli czas powrotów z wakacji. 

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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