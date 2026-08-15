Prezydent: To część naszego genotypu, naszej tożsamości

Święto Wojska Polskiego obchodzimy na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w której kluczową rolę jako Naczelnik Państwa i głównodowodzący polskich wojsk odegrał marszałek Józef Piłsudski. To on, wspólnie m.in. z szefem sztabu gen. Tadeuszem Jordanem-Rozwadowskim, opracował kontruderzenie, które przeszło do historii jako manewr znad Wieprza. Postać marszałka Piłsudskiego upamiętnił dziś rano prezydenta Karol Nawrocki, wspólnie z małżonką Martą składając wieniec przed jego pomnikiem w pobliżu Belwederu. Przy tej okazji głowa państwa porozmawiała z dziennikarzami Telewizji wPolsce24.

- „Dumni z wojska, dumni ze zwycięstwa sprzed 106 lat. Chciałbym, żeby Polacy ten dzień przeżyli w głębokiej radości tego, że pokonaliśmy bolszewików 106 lat temu. To jest częścią naszego genotypu, tożsamości, także codzienności”

- powiedział prezydent.

- „Więc życzę wszystkim Polkom i Polakom wielkiego, miłego dnia i wielkiej radości ze zwycięstwa. Ale też refleksji, co to zwycięstwo zostawiło nam współczesnym, jakie zobowiązania na nas nałożyło”

- dodał.