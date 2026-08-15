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Wieści z kraju

Ogromne upały w całej Polsce. Wieczorem jednak załamanie pogody

Świąteczny dzień upłynie Polakom pod znakiem ogromnych upałów. Lokalnie termometry będą dziś pokazywały nawet 35 stopni Celsjusza. Wieczorem jednak można spodziewać się zmiany pogody. Do Polski wkroczy front atmosferyczny z burzami.

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Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Kujawach w cieniu można spodziewać się nawet 35 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w centrum. W Małopolsce, na Mazowszu czy na Podkarpaciu można spodziewać się od 30 do 32 stopni Celsjusza. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach termometry pokażą od 26 do 28 stopni Celsjusza. 

Wieczorem jednak można spodziewać się załamania pogody, a razem z nim silniejszych wiatrów, deszczu oraz burz. 

Źródło: Dziennik.pl, Fronda.pl

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