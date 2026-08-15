Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Kujawach w cieniu można spodziewać się nawet 35 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w centrum. W Małopolsce, na Mazowszu czy na Podkarpaciu można spodziewać się od 30 do 32 stopni Celsjusza. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach termometry pokażą od 26 do 28 stopni Celsjusza.

Wieczorem jednak można spodziewać się załamania pogody, a razem z nim silniejszych wiatrów, deszczu oraz burz.