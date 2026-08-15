Święty Andrzej Bobola przychodził z pomocą Ojczyźnie w różnych trudnych momentach jej dziejów. Cud nad Wisłą, który wydarzył się 90 lat temu, również został wymodlony za jego wstawiennictwem. Od 17 lat jest patronem Polski. Jego wspomnienie obchodzimy 16 maja.

Święty Andrzej Bobola w jednym z objawień prywatnych zapowiedział odzyskanie niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej. Wydarzenia z 1918 roku wielu uznało za spełnienie proroctwa. Kiedy młode państwo polskie zaczęło się umacniać i rozwijać, ze wschodu ruszyła ofensywa bolszewicka. Przed Polską pojawiło się widmo zagłady. Wtedy arcybiskup warszawski zarządził odprawienie nowenny za wstawiennictwem Andrzeja Boboli. Po jej zakończeniu, 15 sierpnia polska armia odniosła zwycięstwo nad bolszewikami, zwane popularnie „Cudem nad Wisłą”.

Od roku 2002 św. Andrzej Bobola jest patronem Polski. W warszawskim sanktuarium narodowym przy ul. Rakowieckiej w srebrnej trumnie spoczywa ciało świętego Męczennika. To tu 7 maja rozpoczęła się dziewięciodniowa nowenna przed uroczystościami centralnymi, które odbędą się w sobotę i niedzielę.

Pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka, ordynariusza diecezji wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w sobotę, 15 maja o godz. 19.00 będzie celebrowana liturgia w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Mszy św. odpustowej w niedzielę, 16 maja o godz. 13.00 będzie przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli odbędą się również w Strachocinie (diec. przemyska), gdzie się on urodził. W sanktuarium Świętego trzydniowe uroczystości związane ze wspomnieniem patrona Polski rozpoczną się dzisiaj Mszą św. na Bobolówce. Bp Adam Szal udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania. W sobotę, 15 maja, uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczyć będzie metropolita przemyski abp Józef Michalik. Eucharystię poprzedzi procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli na Bobolówkę i referat ks. prof. Kazimierza Bełcha o obowiązkach świeckich w życiu społeczno-politycznym. Na uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli tradycyjnie gromadzi się Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej, która obrała sobie tego świętego za patrona. Msza św. w niedzielę zostanie odprawiona o godz. 10.30.

Święty Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski w 2002 roku. „Życie św. Andrzeja Boboli, zakończone męczeńską śmiercią, było jak ziarno, które padło w ziemię w bardzo trudnym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, aby wydać owoce po wiekach - w odrodzeniu drugiej Rzeczypospolitej, i teraz - u początku trzeciej... Święty Andrzej jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach. Odzyskana dziś wolność polityczno-społeczna stanowi ciągłe wyzwanie i wymaga pogłębienia przez odnowę religijną i moralną. Potrzebujemy duchowego odrodzenia, zarówno w obliczu podziałów, ujawnionych po upadku komunizmu, jak i w perspektywie nowej ewangelizacji jednoczącej się Europy” – czytamy w liście Episkopatu w związku z uznaniem św. Andrzeja Boboli za patrona Polski.

Pięć lat później biskupi nadali kościołowi, w którym znajdują się jego integralne relikwie, tytuł sanktuarium narodowego. „Wyrażamy pragnienie, by miejsce czci św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, było źródłem obfitych łask Bożych dla naszej Ojczyzny i dla wszystkich, wzywających wstawiennictwa i opieki św. Andrzeja Boboli” – napisali przewodniczący i sekretarz Episkopatu w liście do ordynariusza miejsca abp. Kazimierza Nycza.

Św. Andrzej Bobola żył na początku XVII wieku. Ten jezuita-misjonarz przemierzał rozległe obszary znajdujące się dzisiaj na terytorium Polski, Białorusi i Litwy, aby nieść Dobrą Nowinę ludziom opuszczonym i religijnie zaniedbanym. Uwieńczeniem jego gorliwego życia było męczeństwo za wiarę, którą poniósł 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim. 30 października 1853 został beatyfikowany, a 17 kwietnia 1938 kanonizowany przez papieża Piusa XI. W trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli, 16 maja 1957 r., Pius XII promulgował encyklikę „Invicti athletae Christi”.

Św. Andrzej Bobola jest tzw. drugorzędnym patronem Polski obok św. Stanisława Kostki. Drugorzędność patrona wpływa na rangę liturgicznych obchodów dnia poświęconego danemu świętemu. Głównymi patronami są Najświętsza Maria Panna Królowa Polski, św. Wojciech biskup męczennik i św. Stanisław biskup męczennik. Św. Andrzej Bobola jest także głównym patronem metropolii warszawskiej oraz diecezji drohiczyńskiej i drugorzędnym archidiecezji wileńskiej, diecezji łomżyńskiej, płockiej i warmińskiej.

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Modlitwa do św. Andrzeja o patronowanie Polsce

Święty Andrzeju Bobolo,

nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że do świętych Wojciecha i Stanisława,

patronów z początku naszych dziejów,

dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełnione męczeństwem

zaowocowało rosnącym kultem

w pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie

patronujesz odnowie naszego życia,

tak osobistego, jak i społecznego,

żeby wzrastała jedność

w Polsce, Europie i świecie.

Niech Twój patronat pomaga nam

cierpliwie pokonywać trudności

dzięki modlitwie i działaniu

w imię Jezusa Chrystusa,

Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.