Skandaliczny scam z prezydentem. Brzoska wzywa do działania

Tym razem cyfrowi oszuści posłużyli się wizerunkiem prezydenta Karola Nawrockiego. Sztucznie wygenerowana postać, łudząco przypominająca głowę państwa i przemawiająca jego głosem, zachęca internautów do inwestowania pieniędzy, obiecując gwarantowane zyski. Brzoska opublikował przykład takiej reklamy, komentując krótko, że Meta kolejny dzień z rzędu bez oporów serwuje użytkownikom scam, tym razem z prezydentem w roli głównej.
Biznesmen nie zostawił suchej nitki na przedstawicielach koncernu. Wskazał z imienia i nazwiska menedżerów Mety odpowiedzialnych za rynek polski zarzucając im, że rozkładają ręce i twierdzą, że nie mają wpływu na to, co dzieje się na platformie. W odpowiedzi na to zaapelował do internautów o podpisanie petycji. To nie pierwsza taka akcja przedsiębiorcy. Tydzień wcześniej Brzoska zainicjował apel „150 proc.”, w którym postulował, by platformy zarabiające na oszukańczych reklamach musiały oddawać 150 procent zysku poszkodowanym oraz na cele społeczne.
Nowy dzień i nowy scam serwowany bez żadnych oporów przez @Meta z Prezydentem @NawrockiKn w roli głównej.
Ale to managerowie Meta (Robert Bednarski, Jakub Turowski,Tomasz Parfjanowicz i Ewa Tumanow) mówią,że nic nie mogą w tej sprawie.
Jeśli chcemy temu powiedzieć stanowcze… pic.twitter.com/ZVZl04yYY1
— Rafał Brzoska (@RBrzoska) August 24, 2026
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