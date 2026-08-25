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Skandaliczny scam z prezydentem. Brzoska wzywa do działania

Kolejna fałszywa reklama z podobizną znanej osoby wygenerowaną przez AI trafiła do serwisów Mety. Temat nagłośnił Rafał Brzoska, twórca InPostu, który od kilku tygodni prowadzi kampanię przeciwko oszustwom reklamowym na tej platformie.

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Rafał Brzoska
Rafał Brzoska · fot. Warsaw PhotoProton Studio via Wikipedia, domena publiczna / zrzut ekranu x.com - Rafał Brzoska

Tym razem cyfrowi oszuści posłużyli się wizerunkiem prezydenta Karola Nawrockiego. Sztucznie wygenerowana postać, łudząco przypominająca głowę państwa i przemawiająca jego głosem, zachęca internautów do inwestowania pieniędzy, obiecując gwarantowane zyski. Brzoska opublikował przykład takiej reklamy, komentując krótko, że Meta kolejny dzień z rzędu bez oporów serwuje użytkownikom scam, tym razem z prezydentem w roli głównej.

Biznesmen nie zostawił suchej nitki na przedstawicielach koncernu. Wskazał z imienia i nazwiska menedżerów Mety odpowiedzialnych za rynek polski zarzucając im, że rozkładają ręce i twierdzą, że nie mają wpływu na to, co dzieje się na platformie. W odpowiedzi na to zaapelował do internautów o podpisanie petycji. To nie pierwsza taka akcja przedsiębiorcy. Tydzień wcześniej Brzoska zainicjował apel „150 proc.”, w którym postulował, by platformy zarabiające na oszukańczych reklamach musiały oddawać 150 procent zysku poszkodowanym oraz na cele społeczne. 

 

 

Źródło: dam/wpolityce.pl

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