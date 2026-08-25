Jednym z najprostszych domowych zamienników chleba są podpłomyki. To cienkie placki przygotowywane z mąki, gorącej wody i soli. Ich największą zaletą jest to, że nie trzeba czekać, aż ciasto wyrośnie.

Do przygotowania potrzebujesz:

250 g mąki pszennej,

około 150 ml gorącej wody,

pół łyżeczki soli.

Mąkę należy wymieszać z solą, a następnie stopniowo dolewać gorącą wodę i zagniatać do uzyskania elastycznego ciasta. Gotową masę wystarczy podzielić na kilka części i cienko rozwałkować.

Kilka minut na patelni i gotowe

Placki smaży się na suchej, dobrze rozgrzanej patelni po około 1–2 minuty z każdej strony. Gdy pojawią się charakterystyczne pęcherzyki i lekko przypieczone miejsca, podpłomyk jest gotowy.

Można je jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Sprawdzą się jako dodatek do jajek, serów, warzyw czy past kanapkowych. Można też wykorzystać je podobnie jak tortillę i zawinąć w nie ulubione składniki.

Przepis ma tę przewagę nad klasycznym pieczywem, że nie wymaga drożdży ani pieczenia w piekarniku, dlatego całość można przygotować w około 20 minut.

Jeśli chcemy wzbogacić smak, do ciasta można dodać odrobinę oregano, czosnku granulowanego, sezamu albo innych przypraw.