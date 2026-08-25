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Kuchnia i przepisy

Ten prosty chlebek zrobisz z 3 składników. Bez drożdży i bez czekania

Nie masz chleba pod ręką albo po prostu chcesz spróbować czegoś prostszego? Ten szybki zamiennik pieczywa przygotujesz zaledwie z trzech składników. Nie potrzeba drożdży, długiego wyrastania ani specjalnego sprzętu – wystarczy patelnia i kilka minut pracy.

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Chlebek bez drożdzy
Chlebek bez drożdzy · fot. Fot. via ChatGPT

Jednym z najprostszych domowych zamienników chleba są podpłomyki. To cienkie placki przygotowywane z mąki, gorącej wody i soli. Ich największą zaletą jest to, że nie trzeba czekać, aż ciasto wyrośnie.

Do przygotowania potrzebujesz:

  • 250 g mąki pszennej,
  • około 150 ml gorącej wody,
  • pół łyżeczki soli.

Mąkę należy wymieszać z solą, a następnie stopniowo dolewać gorącą wodę i zagniatać do uzyskania elastycznego ciasta. Gotową masę wystarczy podzielić na kilka części i cienko rozwałkować.

Kilka minut na patelni i gotowe

Placki smaży się na suchej, dobrze rozgrzanej patelni po około 1–2 minuty z każdej strony. Gdy pojawią się charakterystyczne pęcherzyki i lekko przypieczone miejsca, podpłomyk jest gotowy.

Można je jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Sprawdzą się jako dodatek do jajek, serów, warzyw czy past kanapkowych. Można też wykorzystać je podobnie jak tortillę i zawinąć w nie ulubione składniki.

Przepis ma tę przewagę nad klasycznym pieczywem, że nie wymaga drożdży ani pieczenia w piekarniku, dlatego całość można przygotować w około 20 minut.

Jeśli chcemy wzbogacić smak, do ciasta można dodać odrobinę oregano, czosnku granulowanego, sezamu albo innych przypraw.

Źródło: mp/Fronda.pl

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