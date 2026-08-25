Podczas kontroli Gruzin okazał warszawskim funkcjonariuszom Straży Granicznej biometryczny paszport oraz wizę długoterminową, której ważność już upłynęła. W związku z ustaleniami dotyczącymi jego statusu pobytowego mundurowi podjęli czynności sprawdzające, które wykazały, że dane cudzoziemca figurują w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Mężczyzna był prawomocnie skazany przez polski wymiar sprawiedliwości za przestępstwa polegające na kierowaniu gróźb karalnych oraz naruszeniu nietykalności cielesnej.

Ponadto podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili w mieszkaniu Gruzina kastet bez numerów i znaków firmowych. Oświadczył, że kupił go około dwóch lat wcześniej w centrum Warszawy od nieznanej mu osoby. Przyznał również, że nie posiada wymaganego zezwolenia na broń ani nie dopełnił obowiązku jej rejestracji.

Zatrzymanie

Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku rejestracji broni. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Wobec cudzoziemca wszczęto również postępowanie administracyjne, które zakończyło się wydaniem decyzji zobowiązującej 36-latka do powrotu. Jednocześnie orzeczono wobec niego zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen na dwa lata.