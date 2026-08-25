Sondaż: PiS w górę, KO w dół. Kto jeszcze w Sejmie?

Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, KO może liczyć na 27,3 proc. głosów – to spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,6 proc. i wzrostem o 2,8 punktu.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,1 proc. badanych (wzrost o 3,5 punktu), a w Sejmie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej (8,4 proc. i spadek o 1,2 punktu), Lewica (7,1 i wzrost o 0,1), a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (6,5 proc. głosów i spadek o 0,3 punktu).

Progu wyborczego nie przekraczają: Razem (4 proc.), PSL (3 proc.) i Polska 2050 (0,8). Niezdecydowani stanowili 8,2 proc. badanych. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 21-23 sierpnia wskazują więc, że Donald Tusk i spółka mają ogromny problem.