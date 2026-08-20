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Prezydent czy rząd? Ten SONDAŻ to NOKAUT dla Donalda Tuska

W najnowszych badaniach OGB zapytano Polaków o ocenę prezydenta oraz rządu. Działalność głowy państw pozytywnie ocenia 52,5 proc. respondentów. Działalność rządu Donalda Tuska… zaledwie 26,91 proc.

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Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)

Wedle najnowszego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, sposób sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 52,5 proc. Polaków. To wzrost pozytywnych ocen o 8,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Negatywnie jego prezydenturę oceniło 35,1 proc. respondentów. Udział ocen negatywnych w zestawieniu z poprzednim badaniem spadł o 4,7 pkt proc. 

Jak natomiast Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Aż 53,16 proc. badanych wystawiło mu negatywną notę. Pozytywnie prace rządu ocenia zaledwie 26,91 proc. ankietowanych, a 19,93 proc. z nich wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.

Źródło: OGB, Fronda.pl

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