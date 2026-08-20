Prezydent czy rząd? Ten SONDAŻ to NOKAUT dla Donalda Tuska

Wedle najnowszego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, sposób sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 52,5 proc. Polaków. To wzrost pozytywnych ocen o 8,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Negatywnie jego prezydenturę oceniło 35,1 proc. respondentów. Udział ocen negatywnych w zestawieniu z poprzednim badaniem spadł o 4,7 pkt proc.

Jak natomiast Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Aż 53,16 proc. badanych wystawiło mu negatywną notę. Pozytywnie prace rządu ocenia zaledwie 26,91 proc. ankietowanych, a 19,93 proc. z nich wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.