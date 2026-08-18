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Sondaż

Polacy mają dość! Ten sondaż mówi wszystko o rządach Donalda Tuska

Mijają trzy lata rządów Donalda Tuska. Czy Polacy chcieliby, by jego koalicja utrzymała władzę po kolejnych wyborach? Najnowszy sondaż nie przynosi obozowi władzy powodów do zadowolenia.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Od wyborów parlamentarnych dzieli nas jeszcze nieco ponad rok. W badaniu zrealizowanym przez UCE Research dla Onetu zapytano Polaków, czy chcieliby, aby po tych wyborach władzę utrzymała koalicja Donalda Tuska.

- „Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje, Pana/Pani zdaniem, na kolejną kadencję?”

- zapytano respondentów.

Kolejnych czterech lat takich rządów zdecydowanie nie chce 31,4 proc. Polaków, a „raczej nie” – 16 proc. Tak więc negatywnie na pytanie odpowiedziało łącznie 47,4 proc. badanych.

Jedynie 16 proc. badanych wyraziło zdecydowane poparcie dla obecnej większości rządzącej, a 23,8 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Łącznie odnotowano 39,8 proc. pozytywnych wskazań. 

12,8 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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