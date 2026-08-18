Od wyborów parlamentarnych dzieli nas jeszcze nieco ponad rok. W badaniu zrealizowanym przez UCE Research dla Onetu zapytano Polaków, czy chcieliby, aby po tych wyborach władzę utrzymała koalicja Donalda Tuska.

- „Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje, Pana/Pani zdaniem, na kolejną kadencję?”

- zapytano respondentów.

Kolejnych czterech lat takich rządów zdecydowanie nie chce 31,4 proc. Polaków, a „raczej nie” – 16 proc. Tak więc negatywnie na pytanie odpowiedziało łącznie 47,4 proc. badanych.

Jedynie 16 proc. badanych wyraziło zdecydowane poparcie dla obecnej większości rządzącej, a 23,8 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Łącznie odnotowano 39,8 proc. pozytywnych wskazań.

12,8 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.