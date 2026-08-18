W związku z atakiem wdrożono ograniczenia na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo, Żukowskij i Szeremietiewo. Pierwsze informacje o atakach pojawiły się po godzinie 2:30 czasu kijowskiego – podaje rmf24.pl. Rosja informowała o 23 zniszczonych dronach.
Po godzinie 3:30 mer Moskwy Siergiej Sobianin informował o kolejnych 40 dronach, które miały zostać rzekomo zestrzelone. Następne informacje pojawiły się po godzinie 4 i tu była mowa o następnych 23 maszynach.
Do sieci trafiły nagrania ukazujące działania obrony przeciwlotniczej. Widać też pożary i kłęby czarnego dymu na rosyjskim niebie. Jeden z dronów miał uderzyć w magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim.
A massive drone attack targeted the Moscow region overnight.
Moscow Mayor Sergei Sobyanin claimed that 620 drones were heading toward the region between the evening and 5:00 a.m., with only 180 allegedly intercepted.
The attack also damaged a Wildberries logistics complex in… pic.twitter.com/OsetYBrVf7
— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) August 18, 2026
🇷🇺🇺🇦 Explosions lit up the night outside Moscow.
Ukrainian drones are swarming cities across the region while Russian air defenses scramble to take them down before they reach the capital.
None reportedly made it into Moscow itself… but the debris is still falling and starting…
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2026
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