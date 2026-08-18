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Rosja

Kłęby czarnego dymu nad Moskwą! Są nagrania

Kolejny zmasowany atak ukraińskich dronów na Rosję! Rosyjskie władze przekonują, że minionej nocy udało im się przechwycić ponad 600 maszyn, z czego 180 miało zostać zniszczonych w obwodzie moskiewskim.

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Atak nad Moskwą 18 sierpnia 2026
Atak nad Moskwą 18 sierpnia 2026 · fot. x.com - Exilenova

W związku z atakiem wdrożono ograniczenia na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo, Żukowskij i Szeremietiewo. Pierwsze informacje o atakach pojawiły się po godzinie 2:30 czasu kijowskiego – podaje rmf24.pl. Rosja informowała o 23 zniszczonych dronach.

Po godzinie 3:30 mer Moskwy Siergiej Sobianin informował o kolejnych 40 dronach, które miały zostać rzekomo zestrzelone. Następne informacje pojawiły się po godzinie 4 i tu była mowa o następnych 23 maszynach.

Do sieci trafiły nagrania ukazujące działania obrony przeciwlotniczej. Widać też pożary i kłęby czarnego dymu na rosyjskim niebie. Jeden z dronów miał uderzyć w magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim. 

 

 

 

 

Źródło: dam/rmf24.pl

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