W związku z atakiem wdrożono ograniczenia na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo, Żukowskij i Szeremietiewo. Pierwsze informacje o atakach pojawiły się po godzinie 2:30 czasu kijowskiego – podaje rmf24.pl. Rosja informowała o 23 zniszczonych dronach.

Po godzinie 3:30 mer Moskwy Siergiej Sobianin informował o kolejnych 40 dronach, które miały zostać rzekomo zestrzelone. Następne informacje pojawiły się po godzinie 4 i tu była mowa o następnych 23 maszynach.

Do sieci trafiły nagrania ukazujące działania obrony przeciwlotniczej. Widać też pożary i kłęby czarnego dymu na rosyjskim niebie. Jeden z dronów miał uderzyć w magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim.

A massive drone attack targeted the Moscow region overnight.



Moscow Mayor Sergei Sobyanin claimed that 620 drones were heading toward the region between the evening and 5:00 a.m., with only 180 allegedly intercepted.



The attack also damaged a Wildberries logistics complex in… pic.twitter.com/OsetYBrVf7 — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) August 18, 2026