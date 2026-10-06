Nowy odwiert na Bałtyku. Niemieccy ekolodzy już protestują

Platforma wiertnicza VALARIS 123 prowadzi prace w ramach koncesji Wolin, realizowane przez Central European Petroleum. Mają one potrwać około 110 dni.

Natychmiast swoje oburzenie wyrazili Niemcy.

- „Fakt, że Grupa CEP po raz kolejny wierci ropę i gaz u wybrzeży Usedom bez poinformowania władz niemieckich, jest kolejnym naruszeniem zaufania. Mieszkańcy i wczasowicze na miejscu ponownie niespodziewanie otrzymali platformę wiertniczą przed nosami. Ten brak przejrzystości jest nie do przyjęcia”

- grzmi federalna dyrektor zarządzająca DUH Sascha Müller-Kraenner.