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Niemcy

Nowy odwiert na Bałtyku. Niemieccy ekolodzy już protestują

Na Morzu Bałtyckim w pobliżu Świnoujścia pojawiła się platforma VALARIS 123, która posłuży do kolejnego odwiertu. Protestują niemieccy ekolodzy, którzy robią co mogą, by utrudnić realizację na Bałtyku wszelkich przedsięwzięć związanych z ropą i gazem.

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Zdjęcie ilustracyjne - Platforma wiertnicza typu semi-sub: Deepsea Delta firmy Odfjell Drilling na Morzu Północnym
Zdjęcie ilustracyjne - Platforma wiertnicza typu semi-sub: Deepsea Delta firmy Odfjell Drilling na Morzu Północnym · fot. Erik Christensen za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Platforma wiertnicza VALARIS 123 prowadzi prace w ramach koncesji Wolin, realizowane przez Central European Petroleum. Mają one potrwać około 110 dni.

Natychmiast swoje oburzenie wyrazili Niemcy.

- „Fakt, że Grupa CEP po raz kolejny wierci ropę i gaz u wybrzeży Usedom bez poinformowania władz niemieckich, jest kolejnym naruszeniem zaufania. Mieszkańcy i wczasowicze na miejscu ponownie niespodziewanie otrzymali platformę wiertniczą przed nosami. Ten brak przejrzystości jest nie do przyjęcia”

- grzmi federalna dyrektor zarządzająca DUH Sascha Müller-Kraenner.

Źródło: Tysol.pl, Fronda.pl

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