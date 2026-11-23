– Tegotygodniowa Nadzwyczajna Rada Europejska dokona próby zamachu na suwerenność Polski, ukrytego pod pozorem decyzji budżetowej – napisał Saryusz-Wolski.

Pieniądze coraz mocniej związane z reformami

Największe zastrzeżenia byłego europosła budzą zapisy dotyczące nowych krajowych i regionalnych planów partnerskich. Komisja Europejska potwierdza, że mają one łączyć finansowanie inwestycji z reformami, a praworządność i prawa podstawowe mają stać się jednym z warunków korzystania ze środków.

Saryusz-Wolski wskazuje zwłaszcza na propozycję, aby plany krajowe uwzględniały zalecenia wynikające m.in. z semestru europejskiego, raportów o praworządności, polityki klimatycznej, energetycznej i cyfrowej.

– Rozszerzona, wzmocniona i obejmująca wszystkie fundusze warunkowość – tak polityk opisuje proponowany mechanizm. Jego zdaniem może on prowadzić do „przejęcia przez UE w znacznym stopniu zarządzania państwami członkowskimi”.

Sam projekt przewiduje jednak również zasadę niedyskryminacji, równego traktowania państw oraz uwzględnianie ich specyficznych potrzeb. Ostateczny kształt mechanizmów nie został jeszcze przesądzony.

„Dlatego musieli dokonać zamachu na TK”

Saryusz-Wolski łączy planowane zmiany z obecnym konfliktem wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

– Dlatego musieli dokonać zamachu na Trybunał Konstytucyjny, aby zneutralizować polską Tarczę Konstytucyjną – napisał.

To jednak polityczna interpretacja doradcy prezydenta. W dokumentach dotyczących budżetu UE nie ma zapisu wskazującego, że działania wobec polskiego TK były elementem przygotowania nowych mechanizmów finansowych.

Spór o przyszły budżet jest już bardzo ostry także między innymi państwami UE. Czechy i Węgry odrzuciły najnowszą propozycję, Francja uznała ją za „głęboko rozczarowującą”, a Niemcy oceniają ją jako zbyt kosztowną. António Costa zaproponował budżet w wysokości około 1,582 bln euro, mniejszy od pierwotnej propozycji Komisji o ponad 180 mld euro.

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Propozycja Costy z 21 listopada ma być dopiero podstawą negocjacji przywódców UE podczas nadzwyczajnego szczytu w Brukseli.