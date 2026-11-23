Na koniec 2025 roku premier wykazał 282 642 euro oraz 49 568 zł oszczędności. Do tego dochodzą dwie polisy na życie i dożycie po 70 tys. zł każda. W części dotyczącej nieruchomości – zero: żadnego domu, mieszkania ani gruntu.

Trzy emerytury i pensja premiera

W 2025 roku Tusk otrzymał 71 282 euro emerytury z Komisji Europejskiej, 144 423 zł z ZUS i 2504 euro z belgijskiego systemu emerytalnego. Z KPRM dostał ponadto 294 977 zł wynagrodzenia, a z tytułu diety parlamentarnej 47 603 zł.

Brak nieruchomości w oświadczeniu ma jednak swoje wyjaśnienie. Już w 2021 roku Wirtualna Polska ujawniła, że Tusk przepisał na żonę m.in. mieszkania i działkę letniskową, które wcześniej znajdowały się w jego majątku. Sam polityk potwierdził wówczas tę decyzję.

– Podjęliśmy tę decyzję kilka lat temu. Moja rodzina oraz żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z tą nieustającą nagonką i zorganizowanym polowaniem na mnie z powodów politycznych przez rząd PiS – tłumaczył Tusk.

WP ustaliła wcześniej, że chodziło m.in. o dom letniskowy na Kaszubach z działką oraz dwa mieszkania w Sopocie.

Premier nie wykazał również akcji, obligacji ani kredytów przekraczających 10 tys. zł. Wśród ruchomości o wartości ponad 10 tys. zł wskazał zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.