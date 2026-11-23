O wnioskach poinformowała rzecznik prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazując, że śledczy chcą przedstawić posłowi Kołodziejczakowi zarzuty dot. możliwości popełnienia trzech przestępstw.
– „Te przestępstwa związane są właśnie stricte z działalnością Collegium Humanum i miałyby polegać na wręczaniu przez pana posła korzyści majątkowej. Chodzi o trzy zdarzenia i w łącznej kwocie miało to być 35 tysięcy złotych”
– wyjaśniła.
Chodzi o uzyskanie przez parlamentarzystę Koalicji Obywatelskiej dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, których ten miał nie odbyć.
– „Ta korzyść majątkowa miała być udzielana osobom, które z uwagi na sprawowane funkcje były uprawnione do właśnie wydawania zaświadczeń dotyczących przebiegu studiów, czy też ich ukończenia na określonych etapach”
– wskazała prok. Adamiak.
Dwa pozostałe wnioski o uchylenie immunitetów dot. posłów Daniela Milewskiego (PiS) i Ewy Leniart (PiS).
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