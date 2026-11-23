To jego niesłychana wręcz skuteczność, doprowadziła do połączenia Orlenu najpierw z Energą, później fuzji z Lotosem, wreszcie przejęcia PGNiG, a także strategicznego sojuszu z światowym potentatem paliwowym Saudi Aramco. To ostatnie pozwoliło w krótkim czasie na odwrócenie się od dostaw rosyjskiej ropy i gazu , a przecież dostawy z tego kierunku jeszcze do 2022 roku, wynosiły ponad 90% naszego zapotrzebowania i wydawało się, że całkowita rezygnacja z dostaw, doprowadzi to poważnych perturbacji na rynku nośników energii. To za kadencji prezesa Obajtka firma zwiększyła aż o 1/3 liczbę stacji benzynowych w kraju i za granicą, to także wtedy zdecydowano o budowie floty gazowców, które teraz dostarczają gaz do Polski i innych krajów, to wreszcie za jego kadencji rozpoczęto potężną inwestycję Olefiny, wreszcie przygotowano i rozpoczęto budowę farmy wiatrowej na Bałtyku.

2. Na szczególną uwagę zasługują wyniki finansowe firmy za cały okres okres kierowania firmą przez prezesa Obajtka, ale przede wszystkim za ostatni rok, kiedy pojawiły się już pozytywne skutki finansowe jego wcześniejszych decyzji. y więc, że Orlen po kierownictwem prezesa Daniela Obajtka w roku 2023, osiągnął obroty w wysokości blisko 373 mld zł, a więc po ówczesnym kursie blisko 100 mld USD, a zysk netto wyniósł prawie 21 mld zł. , że prezesowi Obajtkowi, dzięki fuzjom i przejęciom, a także widocznym już efektom synergii, udało się stworzyć firmę, która jest już potentatem w Europie i pod względem poziomu obrotów, znalazła się w roku 2023 w pierwszej 40-największych europejskich firm. Niestety ten ogromny sukces, tylko dlatego, że został osiągnięty w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i przy ogromnym jego wsparciu dla zarządu firmy pod kierownictwem prezesa Obajtka, był cały czas dyskredytowany, co więcej ekipa Tuska z prokuratorami włącznie z nękania byłego szefa Orlenu, zrobiła sobie wręcz codzienne zajęcie.

3. Ekipa Tuska z jednej strony szykanuje byłego prezesa Orlenu, z drugiej od początku swoich rządów, chętnie korzysta z zasobów finansowych tej firmy, traktując ten przecież giełdowy koncern, będący ważną częścią indeksu WIG 20, jak swoisty bankomat, do którego może sięgnąć w każdej chwili. Przypomnijmy, że o ile jeszcze w roku 2023 , a więc za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mrożenie cen energii elektrycznej było finansowane przez zyski wszystkich firm sektora energetycznego, to już w pierwszym roku rządów Tuska, czyli roku 2024, już tylko przez Grupę Orlen, co kosztowało tę firmę ok 15 mld zł. Ustawę w tej sprawie jako jedną z pierwszych przeforsowała w grudniu 2023 koalicja 13 grudnia, nie chcąc nawet słyszeć aby mrożenie cen finansowały wszystkie firmy sektora energetycznego, w tym np. niemieckie firmy będące właścicielami farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce. Oczywiście w związku z tym ,że Orlen już pod kierownictwem „fachowców” z ekipy Tuska osiągnął w 2024 roku zysk netto na poziomie zaledwie 1,4 mld zł, więc owe 15 mld zł pochodziło z zysków wypracowanych przez firmę pod rządami prezesa Obajtka.

4. Głęboki drenaż finansów Orlenu przez ministra finansów, dokonuje się także za rządów Tuska przez politykę dywidendową, a ponieważ zarząd prezesa Obajtka poprzez kolejne fuzje ze spółkami Skarbu Państwa doprowadził do tego, że w Skarb Państwa ma w niej prawie 50% akcji, to wymuszanie wysokich dywidend jest pomysłem ministra Domańskiego na zasypywanie dziury budżetowej. I tak w 2024 wypłacono 4,8 mld zł dywidendy za rok 2023, w 2025 wypłacono 7 mld zł dywidendy za rok 2024, wreszcie w 2026 roku zostanie wypłacone aż 9,3 mld zł dywidendy za rok 2025, to sumarycznie firma wypłaciła przez 3 lata aż 21 mld zł w postaci dywidendy z tego aż 10,5 trafiło do budżetu państwa, a około 5 mld zł do zagranicznych firm i funduszy, mających łącznie ok 25% akcji Orlenu. Co jest szczególnie bulwersujące te wysokie kwoty dywidendy zostały wypłacone także głównie z zysków wypracowanych w okresie kierowania Orlenem przez prezesa Obajtka, bo w 2024 roku zysk netto wyniósł tylko 1,4 mld zł , w 2025 tylko 2,7 mld zł ,a tylko w tych dwóch latach, suma wypłaconej dywidendy wyniosła aż 11,8 mld zł.

5. Podatek od nadzwyczajnych zysków od firm sektora paliwowego w wysokości 2,4 mld zł jest już trzecim z kolei instrumentem wykorzystanym przez rząd Tuska do głębokiego sięgnięcia do zysków Orlenu i to zysków wypracowanych przez firmę pod kierownictwem Obajtka, bo przecież za rządów Tuska firma wypracowała zaledwie 4,1 mld zł zysku netto. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zamrożeniu ce cen gazu dla gospodarstw domowych przez cały rok 2027, której koszt jest szacowany na około 6,2 mld zł, a sfinansować ją mają dystrybutorzy gazu, a więc w największym stopniu PGNiG, który jest częścią Orlenu. I wreszcie niezwykle bulwersująca sprawa wpisanych w budżecie państwa przychodów z prywatyzacji w wysokości 39 mld zł, które mają pochodzić wg zapowiedzi ministra aktywów państwowych z nabycia przez Grupę Orlen Polskiej Grupy Zbrojeniowej i pewnie dlatego, rząd Tuska pozwala przez cały rok 2026 na łupienie kierowców na stacjach benzynowych, aby największy koncern paliwowy, nazbierał środków na uczestnictwo w tej, co najmniej zastanawiającej „prywatyzacji”.

6. A więc potężna firma stworzona przez prezesa, Obajtka zamiast inwestować w rozwój w tym sektory przyszłościowe jak petrochemia jest co i rusz ograbiana ze środków finansowych przez obecną ekipę rządową, której mimo astronomicznych deficytów budżetowych, brak pieniędzy wręcz na wszystko. Sfinansowanie mrożenia cen energii elektrycznej kwotą 15 mld zł, wypłacenie 21 mld zł dywidendy za 3 lata, gdy wypracowało się zaledwie 4,1 mld zł zysku netto, wpłata do budżetu 2,4 mld zł w ramach ustawy o nadzwyczajnych zyskach sektora paliwowego, konieczność sfinansowania mrożenia cen gazu w 2027 roku kwotą ponad 4 mld zł i wreszcie konieczność wyasygnowania na prywatyzację PGZ kwoty 39 mld zł, tylko potwierdza, że rząd Tuska traktuje Grupę Orlen jak swoisty bankomat.