Trwa nowenna w intencji Ojczyzny o zgodę i pojednanie w narodzie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, do udziału w której Polaków zaprosili biskupi po ostatnich obradach Zebrania Plenarnego KEP. Każdego dnia związane z nowenną nabożeństwo jest w sposób szczególny celebrowane w innej polskiej katedrze czy sanktuarium. Ósmego dnia takim miejscem będzie Jasna Góra.

– „Każde pokolenie Polaków na nowo odkrywa znaczenie Jasnej Góry. Apel Jasnogórski i Jasnogórskie Śluby Narodu, których siedemdziesięciolecie przeżywamy, przypominają nam, że znajdujemy się tutaj nie tylko w duchowym sercu narodu, ale również w miejscu, w którym dokonuje się rachunek sumienia”

– zauważył w rozmowie z KAI metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

– „Można nam zarzucać, że nie wypełniliśmy w pełni programu milenijnego czy zobowiązań płynących ze Ślubów Jasnogórskich. Trzeba jednak spojrzeć na nie w kategoriach przymierza. Przymierze jest bowiem przede wszystkim inicjatywą samego Boga, który obiecuje nam swoją łaskę i pozostaje wierny swoim obietnicom. To my jesteśmy wezwani do wierności zobowiązaniom, które podejmujemy. Dlatego Jasna Góra zawsze będzie dla nas swoistym zwierciadłem, w którym odbija się zarówno rzeczywistość religijnych zawierzeń, jak i przemian politycznych oraz doświadczeń naszego narodu”

– dodał.

Zaufać Bożej łasce

Mówiąc o relikwiach polskich świętych, które znajdują się w jasnogórskiej świątyni, abp Depo przywołał pytanie: „Dlaczego nie ja?”, które zadał sobie św. Augustyn, przyglądając się przykładom świętych.

– „Wszystko sprowadza się do tego, czy rzeczywiście wierzymy w moc Bożej łaski.

Nasi święci patronowie, którzy duchowo są tutaj z nami obecni, przypominają nam, jak wiele człowiek może osiągnąć dzięki współpracy z łaską Bożą. Tymczasem brak wiary chrześcijan w to, kim mogą się stać z Bożą pomocą, bywa źródłem dramatów, których doświadczamy. Dlatego trzeba na nowo zaufać Chrystusowi i przez Maryję zawierzyć Mu zarówno naszą codzienność, jak i wszystkie wyzwania, przed którymi stajemy”

– powiedział rozmówca KAI.