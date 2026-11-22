Przesłanie na czas napięć i konfliktów

Leon XIV przypomniał, że to Pius XI w okresie międzywojennym ustanowił uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. „W epoce naznaczonej napięciami i konfliktami mój Poprzednik pragnął podkreślić, że Pan dziejów jest Królem pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich ludów świata".

Prawdziwa miara sprawiedliwości

Papież zauważył, że dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa jako Pana, który objawia prawdziwy sens sprawiedliwości. On jest miarą sprawiedliwości, rzucając światło na nasze wzajemne relacje.

„Sprawiedliwość bowiem jest tym, co podtrzymuje życie – jak mówi Pan: 'Byłem głodny, a daliście Mi jeść' (w. 35). Sprawiedliwość jest więzią braterstwa między narodami: 'Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie' (w. 35). Sprawiedliwość przyczynia się do poszanowania godności człowieka: 'Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie' (w. 36). Sprawiedliwość uzdrawia wolność: 'Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie' (tamże). Słowa Jezusa odnoszą się do wszystkich czasów i wszystkich ludów (por. w. 32): wszyscy jesteśmy równi wobec prawa Bożego".

Król Odkupiciel

Leon XIV podkreślił, że Jezus nie jest despotą, który grozi, ani tyranem, który przytłacza swoją potęgą. Jest prawdziwym Królem, który w swej wszechmocy nas odkupuje; jest prawdziwym człowiekiem, Mistrzem człowieczeństwa.

Sąd Ostateczny dla wszystkich

Papież zauważył, że dzisiejszą uroczystość obchodzi się na zakończenie roku liturgicznego, aby wskazać, że celem dziejów jest spotkanie z Bogiem, które urzeczywistnia się podczas Sądu Ostatecznego. Sąd ten jest zbawieniem, orędziem miłosierdzia, a zarazem potępieniem wszelkiej nieprawości. Król Wszechświata staje u boku najmniejszych i uciśnionych: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".