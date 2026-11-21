Najbardziej wymowny przykład pochodzi z Wersalu. Tamtejszy dom propedeutyczny dysponuje 16 miejscami, a zgłosiło się 31 kandydatów.

– Wypełniliśmy cały dom. Musiałem odmówić około piętnastu osobom. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło – powiedział ks. Matthieu Williamson, odpowiedzialny za ośrodek i przedstawiciel francuskich domów propedeutycznych przy episkopacie.

„To bardzo znaczące odrodzenie”

We Francji działa obecnie 13 domów propedeutycznych, prowadzonych przez diecezje i wspólnoty. Wzrost nie ogranicza się do jednego regionu. W Ars-sur-Formans przygotowuje się 32 kandydatów, a ośrodek we Fréjus-Toulon został ponownie otwarty po kilku latach przerwy.

– To bardzo znaczące odrodzenie, które potwierdza, że coraz więcej młodych ludzi jest przyciąganych przez Chrystusa – ocenił ks. Williamson.

Duchowni podkreślają jednak, że nie można jeszcze mówić o trwałym przełomie. Część diecezji nadal nie ma kandydatów, a w Paryżu liczba uczestników propedeutyku spadła z 18 do 16. W ubiegłym roku około 70 proc. osób kończących rok rozeznania zdecydowało się wejść do seminarium.

Sam rok propedeutyczny jest dopiero pierwszym etapem. Francuski episkopat przypomina, że po nim kandydat rozpoczyna właściwą formację seminaryjną, która trwa zwykle co najmniej kilka kolejnych lat.

Obecne 170 osób nie oznacza jeszcze 170 nowych seminarzystów, ale pokazuje wyraźny wzrost liczby młodych Francuzów, którzy poważnie rozważają drogę kapłańską.