Pod koniec października doszło do publicznego konfliktu pomiędzy znanym w mediach jako „Ksiądz z Osiedla” ks. Rafałem Główczyńskim SDS a jego przełożonymi. Duchowny został przeniesiony z okolic Warszawy do placówki w Trzebnicy. W komunikacie salwatorianie poinformowali, że miejsce pracy ks. Główczyński miał zmienić już w lipcu, kiedy to zwyczajowo odbywają się zmiany personalne w zakonie. Zgodnie z komunikatem, władze zgodziły się jednak, by duchowny pozostał w dotychczasowym miejscu do końca października. Pojawiły się też zastrzeżenia co do planów zakupu przez niego barki i domu rekolekcyjnego na Maderze. Komunikat bardzo nie spodobał się samemu zainteresowanemu. Ks. Główczyński opublikował na Facebooku wulgarny wpis, w którym oskarżył przełożonych o mijanie się z prawdą.

Ostatecznie władze zgromadzenia nałożyły na 40-letniego kapłana zakaz prowadzenia mediów społecznościowych, występowania w mediach oraz organizowania zbiórek charytatywnych. Dziś na profilu ks. Główczyńskiego na Facebooku pojawił się jednak nowy wpis.

„Mam na to dowody”

– „Bardzo przepraszam za moje ostatnie wulgarne słowa. Bardzo mi przykro, że to wszystko odbywa się w taki sposób. Kocham Kościół, kocham moje Zgromadzenie i chcę dla Niego jak najlepiej. Publikuję ten post z poczucia bezsilności. Zanim to napisałem spędziłem godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, Różańcu, Eucharystii...”

– rozpoczyna duchowny.

– „Ja się nie buntowałem o przenosiny do Trzebnicy. Mój gniew wzbudziło oświadczenie przełożonych, że to ja prosiłem, żeby mnie w listopadzie przeniesiono i że o zbiórce na barkę oni nie wiedzieli i nie miałem pozwolenia. Mam maile, które pokazują, że ja prosiłem pozwólcie mi spróbować rozwinąć Cyrki Motyli, bo tam się dzieje wiele dobrego, dajcie czas i "nie przenoście mnie w listopadzie, jakbym był jakimś aferzystą, pedo*ilem". W CZERWCU pisałem do prowincjała, że zaczynam na barkę zbierać. Oni o wszystkim wiedzieli i mi nie zabronili. Mam na to dowody w mailach ale dostałem od przełożonych zakaz publikacji i pisania postów”

– dodaje.

„Zamknięte serca przełożonych”

Wyjaśnia, że łamie nałożony na niego zakaz, „bo ludzie pytają, a przełożeni wyłączyli telefon i nie odpisują na maile...”. Następnie dzieli się swoją oceną tego, co wydarzy się w przyszłości.

– „Zostanę przykładnie ukarany albo ktoś/coś wpłynie na moich przełożonych i w końcu bez uprzedzeń z sobą porozmawiamy, przeprosimy wszystkich za zgorszenie i zaczniemy na nowo. Moim marzeniem jest pomagać zbliżać młodzież do Boga, stworzyć dostępny dla Wszystkich program formacyjny, otwierać więcej miejsc bez cennika, postawić barkę na Wiśle, która stałaby się prawdziwą arką dla osób, które potrzebują pomocy, organizować akcje charytatywne, potancowki dla seniorów i wiele innych... Ale nie zrobię nic, jeżeli serca przełożonych pozostaną zamknięte....”

– stwierdza.

– „Czy to się uda nie wiem... Pamiętajcie o mnie i moich przełożonych w modlitwie... Jeżeli możesz, to udostępnij... Im więcej osób pozna prawdę i więcej będzie się modlić, tym być może większa szansa, że coś się zmieni. Sam wiem, że nie dam rady...”

– dodaje.

Prosi też, by z jego powodu „nie obrażać się na Kościół”.

– „Ja jestem tylko słabym grzesznikiem. W Kościele jest Pan Bóg, mnóstwo Dobra, wspaniałych ludzi. Moja burzliwa dyskusja z przełożonymi niech nie przysłoni Wam tego, co w Kościele najpiękniejsze - JEZUSA, KTÓRY NAS WSZYSTKICH BEZGRANICZNIE KOCHA!”

– kończy swój wpis.