Były ambasador Polski w Izraelu i USA Marek Magierowski zwrócił w mediach społecznościowych uwagę na kolejną modlitwę, którą w Pentagonie poprowadził pastor Doug Wilson.

– „Przeciwnik prawa kobiet do głosowania, apologeta niewolnictwa, uznający homoseksualizm za „przestępstwo”, proponujący, aby stanowiska publiczne w USA zajmowali jedynie chrześcijanie”

– przybliżył poglądy kontrowersyjnego duchownego dyplomata i publicysta.

W absurdalnych sposób na wpis Magierowskiego zareagował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

– „Rozumiem, że ambasador RP w USA realizuje wytyczne komunikacyjne Prezydenta RP. Tylko mam wątpliwości czy mamy teraz optymalny moment na polemiki z Pentagonem”

– napisał człowiek odpowiadający za resort dyplomacji w rządzie Donalda Tuska.

Wcześniej wicepremier Sikorski opublikował dziś zdjęcie z kontrolerem do PS5, nawiązując do premiery GTA VI.

– „Szanowny Panie Ministrze, po pierwsze: to nie Pan będzie mi dyktował, z kim mam wchodzić w polemiki jako publicysta, a z kim nie. po drugie: zostałem odwołany ze stanowiska 21.07.2025 r.”

– odpowiedział szefowi MSZ Magierowski.

– „Z przykrością stwierdzam, że Pana ignorancja co do obsady placówki w Waszyngtonie jest zdumiewająca. Szef polskiej dyplomacji, który nie wie, kto jest (lub nie jest) ambasadorem RP w USA? I pan chce oceniać profesjonalizm innych?”

– dodał.