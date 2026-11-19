Jak podaje opublikowany 18 listopada raport: „Przewiduje się, że całkowita populacja świata wzrośnie o 29 proc. między 2020 a 2070 r. Muzułmanie i chrześcijanie należą do jedynych grup religijnych tu analizowanych, w przypadku których oczekuje się zachowania tempa, zgodnie z którym chrześcijanie zwiększą swą liczbę o 30 proc., a muzułmanie o 80 proc.” Co ciekawe, oczekuje się spadek liczby buddystów o – 23 proc., a także osób niepowiązanych religijnie o – 10 proc.

Według tych przewidywań w ciągu kilku dziesięcioleci większość chrześcijanie będą stanowić w Afryce. Do roku 2070 Afryka Subsaharyjska stanie się miejscem, w którym mieszkać będzie ponad połowa chrześcijan z całego świata. Jednocześnie przestaną oni być np. większością w Stanach Zjednoczonych. A choć globalnie liczba osób niepowiązanych religijnie ma się zmniejszyć, to właśnie w USA ma ona ulec powiększeniu.

W raporcie uwzględniono takie czynniki, jak wskaźniki rozrodczości, profil wiekowy, jak również sytuację związaną ze zmianą religii i migracji. Jak twierdzi Conrad Hackett, jeden z autorów raportu, studium jest swego rodzaju „lustrem” społeczeństwa w tym momencie w czasie, gdyż trudno przewidzieć dodatkowe czynniki, takie jak np. wojny, gwałtowne wstrząsy czy naturalne katastrofy, które mogą wpłynąć na przyszłość. Stąd raport pokazuje i pozwala zrozumieć, co przede wszystkim dzieje się ze społeczeństwem w chwili obecnej.

Hackett zwraca uwagę na to, że przewidywany wzrost liczby muzułmanów jest związany z czynnikami naturalnymi, takimi jak wysokie wskaźniki rozrodczości oraz wiek wyznawców islamu. Dane z lat 2020-2025 pokazują, że wskaźnik urodzin wśród mahometan wynosi 3,1 dziecka na kobietę. Tymczasem wśród chrześcijan wskaźniki rozrodczości są niższe. Oznacza to, że chrześcijanie nie tracą wyznawców na rzecz islamu, ale czynnikiem jest po prostu mniejsza liczba dzieci w rodzinach chrześcijańskich.

Hackett bierze po uwagę ostatnie doniesienia o odrodzeniu katolicyzmu w USA, ale według niego, choć przewidywania opierają się na najnowszych tendencjach, te informacje nie zdążyły się jeszcze uwidocznić w danych. Nie jest wykluczone natomiast, że takie odrodzenie katolicyzmu może zmienić przyszłość – „jeśli się zacznie od młodzieży i rozprzestrzeni po całym kraju w radykalny sposób pod względem liczb” – twierdzi Hackett.

Spadek liczby osób niepowiązanych religijnie w skali globalnej jest według tych danych przede wszystkim związany ze zmniejszeniem się populacji w Chinach, w których 9 na 10 osób nie wyznaje żadnej religii. Do 2070 r. liczba ludzi w Chinach ma według tych przewidywań zmniejszyć się o 361 milionów. W innych krajach ma natomiast zwiększyć się populacja osób niewyznających żadnej religii.

jjf/ewtnnews.com; pewresearch.org