Jej autorka pomija tradycyjne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, aniołów i świętych, koncentrując się na społecznych uprzedzeniach, dyskryminacji oraz odpowiedzialności za niesprawiedliwość. Publikacja już wywołała burzę i mocno krytyczne reakcje w katolickich mediach.

Artykuł zatytułowany „Przewodnik po Mszy dla katolików LGBT: modlitwa Confiteor” został opublikowany 25 października 2026 roku. Jest pierwszą częścią nowego cyklu poświęconego interpretowaniu katolickiej liturgii z perspektywy osób identyfikujących się jako LGBT.

Jego autorką jest Ariell Watson Simon, absolwentka teologii Boston College, pracująca jako kapelan duchowy w ośrodku pomagającym osobom wychodzącym z uzależnień. Watson Simon opisuje własne doświadczenia związane z uczestnictwem we Mszy Świętej. Stwierdza tam między innymi, że tradycyjne wyznanie grzechów budziło w niej wewnętrzny konflikt ze względu na jej orientację seksualną.

„Nie uważam, żeby moja seksualność była zła. Jestem dumna z tego, kim jestem” – pisze.

Zdaniem autorki katolicka tradycja przywiązuje zbyt dużą wagę do moralności seksualnej, przez co wierni mogą pomijać inne obszary odpowiedzialności moralnej.

Watson Simon wskazuje na rasizm, ksenofobię, transfobię, niesprawiedliwość społeczną oraz wykorzystywanie środowiska naturalnego. Przekonuje, że rachunek sumienia powinien w większym stopniu uwzględniać uczestnictwo człowieka w takich zjawiskach. Na poparcie swojego stanowiska przywołuje fragment wypowiedzi papieża Leona XIV, który podkreślał, że refleksja moralna Kościoła nie może ograniczać się wyłącznie do kwestii seksualnych, ale powinna obejmować również sprawiedliwość, równość i wolność. Słowa papieża nie oznaczają jednak zmiany katolickiego nauczania o moralności seksualnej ani zgody na samodzielne modyfikowanie tekstów liturgicznych.

Zamiast Maryi, aniołów i świętych – „duchowi przodkowie” i „queerowi święci”

Największe kontrowersje wzbudza zaproponowana przez Watson Simon alternatywna wersja aktu pokuty, który katolicy odmawiają podczas Mszy Świętej. Tradycyjna modlitwa rozpoczyna się słowami: „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem”. W dalszej części wierni wyznają winy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, prosząc następnie o wstawiennictwo Matkę Bożą, aniołów i świętych.

Autorka „Outreach” proponuje zupełnie inne sformułowania.

„Wyznaję naszemu miłującemu Bogu i wam, moje rodzeństwo, że zawiodłam przez moje uprzedzone myśli i stronnicze osądy” – brzmi początek jej wersji modlitwy.

Zamiast tradycyjnego przyznania się do win akcentuje ona uprzedzenia, szkodliwe słowa oraz współuczestnictwo w niesprawiedliwości. Jeszcze dalej idą zmiany w zakończeniu. Autorka pomija tradycyjne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, aniołów i świętych.

„Dlatego proszę wszystkich moich duchowych przodków, queerowych świętych i was, rodzinę ludzką, abyście modlili się ze mną” – proponuje Watson Simon.

W ten sposób jedno z najbardziej rozpoznawalnych katolickich wyznań grzechów zostaje przekształcone w tekst skoncentrowany przede wszystkim na zagadnieniach społecznych.

Rekacje katolickich mediów

Publikację skrytykowały między innymi „The Catholic Herald” oraz konserwatywne katolickie portale InfoVaticana i LifeSiteNews.

Sprawa nabiera szczególnego znaczenia ze względu na działalność portalu „Outreach”, założonego przez o. Jamesa Martina, od lat zabiegającego o zmianę sposobu odnoszenia się Kościoła do osób LGBT.

Warto tu szczególnie podkreślić, że Katechizm Kościoła Katolickiego, w punktach 2357–2359, podtrzymuje tradycyjne nauczanie dotyczące czynów homoseksualnych, równocześnie nakazując traktowanie osób o skłonnościach homoseksualnych z szacunkiem, współczuciem i delikatnością.

W maju 2026 roku papież Leon XIV przypomniał ponadto, że reforma liturgii musi pozostawać w zgodzie z autentyczną tradycją katolicką, a samowolne zmienianie obrzędów i tekstów prowadzi do zamieszania wśród wiernych.

Wiktor Logosławski