Do zatrzymania 55-latka doszło w czasie wzmożonych policyjnych działań, które związane były bezpośrednio z zabezpieczeniem meczu piłki nożnej odbywającego się na terenie Świdnicy. Czynności te miały na celu także przeciwdziałanie aktywności agresywnych grup pseudokibiców, więc po zakończonym spotkaniu policjanci patrolowali rejon miasta, sprawdzając, czy gdzieś nie gromadzą się pseudokibice. W trakcie działań zauważyli jednak niepokojącą sytuację.

W osobowym Volkswagenie zaparkowanym przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym znajdował się mężczyzna, który szybko wycofał się i odjechał, gdy tylko zauważył mundurowych. Policjanci pojechali w tym samym kierunku i w pobliżu wiaduktu kolejowego ponownie zauważyli ten sam pojazd.

Mężczyzna znajdował się obok auta, a na widok funkcjonariuszy stał się wyraźnie nerwowy i próbował pośpiesznie wrócić do samochodu. Policjanci podjęli wobec niego interwencję, w trakcie której okazało się, że posiada przy sobie profesjonalny sprzęt fotograficzny, którym wykonywał zdjęcia pociągów oraz infrastruktury kolejowej.

W związku obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami i obecnymi zagrożeniami, mundurowi podjęli dalsze czynności w tej sprawie. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i podczas sprawdzeń ustalono, że przyjechał zawodowo na teren Polski.

Świdniccy policjanci weszli we współpracę funkcjonariuszami z wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i podczas analizy zabezpieczonego sprzętu ujawnili setki tysięcy plików o zbliżonej do siebie tematyce. Na fotografiach znajdowały się m.in. obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym także określanej mianem krytycznej - nie tylko na terenie Polski.

55-latek został zatrzymany, a następnie w wyniku ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Świdnicy, usłyszał zarzuty art. 130 § 1 kodeksu karnego. Mowa o działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP, w ten sposób, że wykonywał fotografie elementów infrastruktury kolejowej, komunikacyjnej oraz obiektów produkcyjnych z zamiarem ich przekazania obcemu wywiadowi.

Policjanci zabezpieczyli różny sprzęt elektroniczny i fotograficzny, telefony komórkowe, laptopy oraz dyski przenośne i zewnętrzne o dużej pojemności, a także kilka różnych dokumentów tożsamości.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy dał podstawy do skierowania do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Za tego rodzaju przestępstwo, sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat.