Jak informował szef BBN Bartosz Grodecki, w trakcie posiedzenia politycy będą rozmawiać o bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i kwestii stworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA. Politykom koalicji rządzącej, w tym marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu i szefowi MSZ nie podoba się, że w spotkaniu mają wziąć udział politycy Konfederacji Korony Polskiej.

Leśkiewicz odpowiedział na x.com:

„W kontekście wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dotyczących planowanego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego poniżej garść faktów: ➡️ Każdy poseł posiada na mocy obowiązujących przepisów prawa dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajne. ➡️ Dobrym zwyczajem stosowanym od lat jest zapraszanie na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczych klubów i kół parlamentarnych. ➡️ Jeśli rządząca od 3 lat koalicja ma jakiekolwiek wątpliwości co do obecności niektórych posłów na RBN to powinna zmienić obowiązujące prawo”.

Dalej podkreślił, że rządzący mają większość sejmową do tego, by podobne zmiany przeprowadzić, ale zamiast tego rozkręcają „kolejny propagandowy teatr”.

Wpis Leśkiewicza skomentował też dosadnie prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN:

„A tyle razy słyszałem, że Cenckiewicz jest przeszkodą do współpracy i spokoju z Tuskiem… Podczas gdy z tą bandyterką reseciarzy i zamachowców zawsze będą problemy i niepokój! Każdy obszar jest dla nich polem bitwy!”.

Dalej podkreślił:

„I trzeba to ich wyzwanie przyjąć i ich realnie zwalczać! Bez bredni o możliwości wyjęcia czegoś tam ze sporu politycznego”.