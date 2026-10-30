O sprawie informuje BBC. Wstępnie mówi się, że atak umożliwiło przejęcie kontroli nad laptopem jednego z inżynierów giełdy, dzięki czemu umożliwiono dokonanie nieautoryzowanych wypłat.
Dwie firmy analityczne twierdzą, że za atakiem stała pónocnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor. Podobne zdanie ma Chainalysis – firma zajmująca się analizą rynku kryptowalut. Jeden z ekspertów, z którym rozmawiało BBC, podkreśla że mamy do czynienia z bezprecedensowym „punktem zwrotnym” w tej branży. Hakerzy wciąż mają być w posiadaniu ogromnej części skradzionych aktywów.
W mediach społecznościowych Yi He z Binance poinformowała, że do czasu potwierdzenia bezpieczeństwa środowiska zamrożono możliwość wypłat. Sytuacja ta już wpłynęła na rynek kryptowalut, na którym widoczne są spadki. Binance zapewnia, że pokryje wszelkie straty.
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