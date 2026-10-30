Uderzenie w nielegalny hazard na Śląsku. Zatrzymano 11 osób

Walka z przestępczością to codzienna, konsekwentna praca policjantów, obejmująca szereg działań operacyjnych i procesowych. Każdego dnia podejmujemy czynności ukierunkowane na ujawnianie przestępstw, rozbijanie grup przestępczych oraz pociąganie ich sprawców do odpowiedzialności. Jednym z efektów tych działań jest kolejna realizacja wymierzona w nielegalny proceder związany z organizowaniem gier hazardowych

W dniach 26-28 października 2026 roku w ramach prowadzonych czynności śledczy przeszukali lokale mieszkalne podejrzanych oraz 11 miejsc z zainstalowanymi maszynami do gier hazardowych na terenie Rybnika, Raciborza i okolicznych miejscowości, w których zabezpieczono 53 automaty. Zabezpieczone zostały również pieniądze w walucie polskiej oraz obcej w łącznie kwocie przekraczającej milion złotych, kolekcja 12 złotych monet, a także znaczna kwota pieniędzy w obcych walutach, których wartości - z uwagi na stan ich zawilgocenia i brak możliwości przeliczenia nie można ustalić.

W nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach śledztwie zatrzymani usłyszeli zarzuty urządzania nielegalnych gier hazardowych na automatach oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z zatrzymanych - obywatel Czech zarzut kierowania tą grupą. Wobec pięciu zatrzymanych - na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali decyzją Prokuratora zostali objęci środkami o charakterze wolnościowym. Sprawcom, oprócz wysokich kar finansowych grozi kara pozbawienia wolności.