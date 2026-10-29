Bp Paweł Socha urodził się 10 stycznia 1935 roku w Wojsławicach koło Radomia. W 1951 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1958 roku z rąk abp. Eugeniusza Baziaka.
Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął pracę wykładowcy w seminarium duchownym w Gościkowie-Paradyżu. W 1969 roku uzyskał doktorat z teologii.
16 listopada 1973 roku papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej. Sakrę biskupią przyjął 26 grudnia tego samego roku w gorzowskiej katedrze z rąk kard. Karola Wojtyły.
Jako swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „Facere veritatem in caritate”, oznaczające „Czynić prawdę w miłości”.
Przez dziesięciolecia wspierał kolejnych ordynariuszy diecezji, pełniąc funkcję wikariusza generalnego. Dwukrotnie powierzano mu również obowiązki administratora diecezji. W latach 1975–1978 był rektorem seminarium duchownego w Paradyżu.
Aktywnie uczestniczył także w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1980–1996 przewodniczył Komisji ds. Duchowieństwa. Ceniono go jako kaznodzieję, rekolekcjonistę i wychowawcę kolejnych pokoleń kapłanów.
W styczniu 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal angażował się w życie diecezji, odwiedzając parafie, udzielając bierzmowania i prowadząc rekolekcje.
Wiadomość o śmierci hierarchy poruszyła mieszkańców województwa lubuskiego.
„To nieodżałowana strata i smutna wiadomość dla wszystkich” – napisał wojewoda lubuski Marek Cebula.
Sam bp Socha przez lata przypominał wiernym o znaczeniu modlitwy i zaufania Bogu.
„Źródłem naszej mocy staje się ufna modlitwa” – mówił podczas jednego ze spotkań z wiernymi.
Za swoją wieloletnią działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2018 roku oraz Krzyżem Oficerskim tego orderu w 2024 roku.
W grudniu 2023 roku obchodził jubileusz 50-lecia święceń biskupich.
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