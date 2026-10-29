Matecki ujawnia skandaliczną rozrzutność resortu Żurka

Sprawa dotyczy konferencji poświęconej Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz realizacji projektu PLENTIFUL. Wydarzenie ma odbyć się w Łodzi w dniach 23–25 listopada 2026 roku.

Jak wynika z oficjalnej dokumentacji zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło 10 lipca umowę z firmą Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind. Wartość kontraktu określono na 169 432,50 zł brutto.

Przy maksymalnej liczbie 75 uczestników oznacza to ponad 2259 zł wartości zamówienia w przeliczeniu na jedno przewidziane miejsce. Kwota obejmuje jednak także koszty organizacyjne niezależne od liczby gości.

„Sama gastronomia to ponad 69 tysięcy złotych!”

Szczegóły wydatków ujawnił poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który ostro skrytykował sposób gospodarowania pieniędzmi przez resort sprawiedliwości.

„PRAWIE 170 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA KONFERENCJĘ DLA 75 OSÓB! JAK SIĘ BAWIĄ ŻURKOWCY?” – napisał parlamentarzysta na serwisie X.

Według przedstawionego przez niego kosztorysu na catering i obiady przewidziano 55 350 zł, a na uroczystą kolację kolejne 13 837,50 zł.

Noclegi ze śniadaniami mają kosztować 46 125 zł, natomiast wynajem obiektu konferencyjnego wraz z wyposażeniem – 49 200 zł.

„Sama gastronomia to ponad 69 tysięcy złotych!” – podkreślił Matecki.

Polityk zwrócił również uwagę na wymagania dotyczące uroczystej kolacji. Według jego informacji przewidziano alkohol, co najmniej siedem rodzajów przystawek, zupę, danie główne oraz rozbudowany wybór deserów.

Szczegółowe kwoty i wymagania gastronomiczne pochodzą z informacji przedstawionych przez posła. Ich pełne potwierdzenie wymaga porównania z załącznikami do ostatecznej umowy.

Tylko 46 osób przyjęło zaproszenie?

Dariusz Matecki ujawnił również, że według posiadanych przez niego informacji zaproszenie na konferencję przyjęło początkowo zaledwie 46 osób z podstawowej grupy docelowej.

Ministerstwo miało następnie zwiększyć liczbę zaproszonych ekspertów, aby utrzymać planowaną skalę wydarzenia.

„Dlaczego nie zdecydowano się na mniejsze wydarzenie i oszczędności?” – pyta parlamentarzysta.

Poseł wskazuje ponadto, że wśród planowanych uczestników ma znaleźć się 21 pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym sześć osób zaproszonych do reprezentowania resortu oraz wspierania organizacji konferencji.

„Uważam to za rażącą rozrzutność” – ocenił Matecki.

„Ministerstwo powinno wyjaśnić zasadność każdego z tych wydatków i pokazać, jakie tańsze rozwiązania rozważono” – zaapelował.

Konferencja jest częścią projektu PLENTIFUL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest rozwijanie współpracy sądowej oraz podnoszenie kwalifikacji sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Sam fakt dofinansowania unijnego nie zwalnia jednak instytucji państwowych z obowiązku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Dokumentacja przetargowa ujawnia również rozbieżność między ceną wybranej oferty, wynoszącą 153 903,50 zł, a wskazaną wartością umowy – 169 432,50 zł. Przyczyna tej różnicy też wymaga wyjaśnienia.

Zenon Witkowski