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Polityka

Matecki ujawnia skandaliczną rozrzutność resortu Żurka

Blisko 170 tys. zł na trzydniową konferencję dla maksymalnie 75 osób! Tyle wynosi wartość umowy zawartej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którym kieruje Waldemar Żurek. Według posła PiS Dariusza Mateckiego ponad 69 tys. zł przewidziano na gastronomię, w tym uroczystą kolację. Do tego dochodzą noclegi w czterogwiazdkowym hotelu oraz wynajem obiektu konferencyjnego. „Jak się bawią Żurkowcy?” – pyta oburzony parlamentarzysta.

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Waldemar Żurek
Waldemar Żurek · fot. Screenshot - YouTube (TVP Info)

Sprawa dotyczy konferencji poświęconej Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz realizacji projektu PLENTIFUL. Wydarzenie ma odbyć się w Łodzi w dniach 23–25 listopada 2026 roku.

Jak wynika z oficjalnej dokumentacji zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło 10 lipca umowę z firmą Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind. Wartość kontraktu określono na 169 432,50 zł brutto.

Przy maksymalnej liczbie 75 uczestników oznacza to ponad 2259 zł wartości zamówienia w przeliczeniu na jedno przewidziane miejsce. Kwota obejmuje jednak także koszty organizacyjne niezależne od liczby gości.

„Sama gastronomia to ponad 69 tysięcy złotych!”

Szczegóły wydatków ujawnił poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który ostro skrytykował sposób gospodarowania pieniędzmi przez resort sprawiedliwości.

„PRAWIE 170 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA KONFERENCJĘ DLA 75 OSÓB! JAK SIĘ BAWIĄ ŻURKOWCY?” – napisał parlamentarzysta na serwisie X.

Według przedstawionego przez niego kosztorysu na catering i obiady przewidziano 55 350 zł, a na uroczystą kolację kolejne 13 837,50 zł.

Noclegi ze śniadaniami mają kosztować 46 125 zł, natomiast wynajem obiektu konferencyjnego wraz z wyposażeniem – 49 200 zł.

„Sama gastronomia to ponad 69 tysięcy złotych!” – podkreślił Matecki.

Polityk zwrócił również uwagę na wymagania dotyczące uroczystej kolacji. Według jego informacji przewidziano alkohol, co najmniej siedem rodzajów przystawek, zupę, danie główne oraz rozbudowany wybór deserów.

Szczegółowe kwoty i wymagania gastronomiczne pochodzą z informacji przedstawionych przez posła. Ich pełne potwierdzenie wymaga porównania z załącznikami do ostatecznej umowy.

Tylko 46 osób przyjęło zaproszenie?

Dariusz Matecki ujawnił również, że według posiadanych przez niego informacji zaproszenie na konferencję przyjęło początkowo zaledwie 46 osób z podstawowej grupy docelowej.

Ministerstwo miało następnie zwiększyć liczbę zaproszonych ekspertów, aby utrzymać planowaną skalę wydarzenia.

„Dlaczego nie zdecydowano się na mniejsze wydarzenie i oszczędności?” – pyta parlamentarzysta.

Poseł wskazuje ponadto, że wśród planowanych uczestników ma znaleźć się 21 pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym sześć osób zaproszonych do reprezentowania resortu oraz wspierania organizacji konferencji.

„Uważam to za rażącą rozrzutność” – ocenił Matecki.

„Ministerstwo powinno wyjaśnić zasadność każdego z tych wydatków i pokazać, jakie tańsze rozwiązania rozważono” – zaapelował.

Konferencja jest częścią projektu PLENTIFUL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest rozwijanie współpracy sądowej oraz podnoszenie kwalifikacji sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Sam fakt dofinansowania unijnego nie zwalnia jednak instytucji państwowych z obowiązku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Dokumentacja przetargowa ujawnia również rozbieżność między ceną wybranej oferty, wynoszącą 153 903,50 zł, a wskazaną wartością umowy – 169 432,50 zł. Przyczyna tej różnicy też wymaga wyjaśnienia.

Zenon Witkowski

Źródło: mp/X, Tysol.pl, Fronda.pl

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