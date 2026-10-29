Hierarcha, który jest arcybiskupem Algieru, wręcz stwierdził, że „w monoteistycznych religiach prozelityzm to trucizna, ponieważ zakłada on uważanie religii drugiej osoby za fałszywą”. Zdaniem kardynała przypomina to chwalenie drugiego człowieka przy jednoczesnym lekceważeniu jego wierzeń religijnych. A to ma według niego kłaść „kres dialogowi”.

Kard. Vesco sądzi, że wybór jest pomiędzy „oblężoną twierdzą” a „braterstwem”. Dla niego ta druga opcja jest „jedyną wartą zachodu”. Ponadto uważa, polemizując z teorią „wielkiej podmiany”, że „chrześcijaństwo ma inną kartę do rozegrania, niż ustanowienie na nowo reżymu świata chrześcijańskiego” w odpowiedzi na współczesne wyzwania demograficzne i kulturowe.

Kardynał nawiązał też do synodalności i wyraził opinię, że zmieniła ona sposób funkcjonowania Kościoła katolickiego. Oznacza to niemożność przyszłego Soboru Watykańskiego III, w którym uczestniczyliby jedynie biskupi.

Opinie kard. Vesco spotkały się z negatywną reakcją różnych komentatorów. Ks. Ronald Vierling napisał na platformie X: „Kardynał nie zaliczyłby mojego pierwszego roku zajęć z teologii w szkole średniej – Podstawy wiary”. Z kolei internauta Bill Hennessy zauważył, że hierarcha odrzuca nakaz misyjny Jezusa, który polecił apostołom szerzenie Ewangelii: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).

Portal „Ad Vaticanum” przypomina, że to nie jest pierwsza taka wypowiedź kard. Vesco. Przytacza np. jego słowa z kwietnia 2018 r. dla „Le Point”: „Myślę, że Ewangelia nie jest przekazywana przez prozelityzm, ale świadectwem życia, zaangażowaniem w społeczeństwo, przyjaźnią. To przekazywanie niekoniecznie wiedzie to zmiany religii”. W tym samym wywiadzie kardynał wręcz stwierdził, że „celem Kościoła nie jest próba nawrócenia muzułmanów”. Za ważniejsze od nawrócenia wyznawców Mahometa uznał „duchowe doświadczenie”.

Z kolei w lutym 2022 w rozmowie ze szwajcarskim portalem Cath.ch kard. Vesco stwierdził: „Musimy potrafić uwolnić się od myśli, że musimy ewangelizować, doprowadzić innych do prawdy, a jednocześnie zaakceptować, że może również być w islamie udział w prawdzie, która nam umyka”.

Niwa Lumbu na portalu „Ad Vaticanum” przytacza wypowiedzi z różnych lat innych hierarchów Kościoła katolickiego, takich jak kard. Robert Sarah, kard. Kurt Koch czy biskup Robert Barron, które podważają stanowisko kard. Vesco – zwracają oni uwagę na konieczność ewangelizacji i niemożność oddzielenia jej od nawrócenia. Ojciec Jacek Gniadek, komentując wypowiedź arcybiskupa Algieru, przytacza na platformie X słowa bp. Barrona: „Gdybym naprawdę uważał, że Kościół nie istnieje po to, by prowadzić ludzi do Chrystusa, złożyłbym rezygnację i podjął uczciwą pracę”.