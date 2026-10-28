Pozdrawiając Polaków, Papież przypomniał, że bł. Elżbieta Róża Czacka „mężnie przyjęła niepełnosprawność i stała się «niewidomą matką niewidomych», tworząc liczne dzieła”. Zachęcił do dawania swoim życiem świadectwa, które otworzy oczy wielu na zbawienie, które oferuje nam Pan Bóg.

S. Elżbieta Róża Czacka to założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem jest służba ludziom niewidomym. Proces beatyfikacyjny s. Czackiej rozpoczął w grudniu 1987 roku. 27 października 2020 papież Franciszek uznał cud za jej wstawiennictwem. Została beatyfikowana wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim 12 września 2021 r. w Warszawie. Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Publikujemy pełną treść papieskich pozdrowień, skierowanych do Polaków:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Obchodzicie Rok bł. Elżbiety Róży Czackiej, która mężnie przyjęła niepełnosprawność i stała się „niewidomą matką niewidomych”, tworząc liczne dzieła. Niech założone przez nią zgromadzenie zakonne, wynagradzające Bogu za duchową ślepotę świata, umacnia nasze świadectwo, aby wielu ludzi ujrzało Boże zbawienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.

Liczni pielgrzymi z Polski

W audiencji generalnej na Placu św. Piotra wzięło dziś udział wielu Polaków, m.in.: członkowie Chóru „Misericordia” ze Świdnicy (diecezja świdnicka), pielgrzymi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu-Karłowicach, wierni z parafii pw. Ducha Świętego w Siedlcach, z parafii pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej, z parafii pw. św. Mikołaja i Matki Bożej Śnieżnej w Kotliskach - wierni z Niwnic, z parafii pw. św. Marcina w Podwilku, pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej w Paderborn, z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, z parafii pw. Chrystusa Króla w Krakowie oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.