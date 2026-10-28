Spowiednik św. Faustyny upamiętniony w kosmosie!

Jak podał 27 października portal Vatican News, planetoidy otrzymały nazwy (880193) Sopoćko oraz (864997) Józefmaj. Oba obiekty odkryli litewski astronom Kazimieras Černis i jezuita o. Richard P. Boyle, związany z Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym.

Badacze prowadzili obserwacje za pomocą teleskopu Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), znajdującego się na górze Mount Graham w amerykańskim stanie Arizona.

Planetoida Sopoćko została odkryta 21 lutego 2012 roku. Jej patron, bł. ks. Michał Sopoćko (1888–1975), był jednym z najważniejszych duchowych przewodników św. Faustyny Kowalskiej.

To właśnie dzięki jego zaangażowaniu orędzie o Bożym Miłosierdziu zaczęło docierać do coraz szerszego grona wiernych. W 1934 roku z inicjatywy kapłana malarz Eugeniusz Kazimirowski rozpoczął prace nad pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego, wykonanym według wskazówek św. Faustyny.

Wyróżnieni duchwni

Ks. Sopoćko przez wiele lat zabiegał również o teologiczne uzasadnienie i rozpowszechnienie kultu Bożego Miłosierdzia. Został beatyfikowany 28 września 2008 roku w Białymstoku.

Drugim upamiętnionym duchownym jest o. Józef Marian Maj SJ, polski jezuita urodzony w 1956 roku. W latach 2009–2015 pełnił funkcję wicedyrektora do spraw administracyjnych Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Nadzorował między innymi przebudowę kopuł astronomicznych w Castel Gandolfo.

Planetoidę noszącą jego nazwisko odkryto 18 listopada 2014 roku.

Co ciekawe, również sama św. Faustyna Kowalska została upamiętniona w przestrzeni kosmicznej. W styczniu 2026 roku poinformowano o nadaniu jednemu z obiektów nazwy (798737) Faustina.

Wcześniej, w 2025 roku, planetoida (722063) Andrasz otrzymała nazwisko o. Józefa Andrasza SJ, drugiego spowiednika św. Faustyny.

W ten sposób na mapie Układu Słonecznego znalazły się już nazwy upamiętniające Apostołkę Bożego Miłosierdzia oraz dwóch kapłanów, którzy odegrali szczególną rolę w jej życiu duchowym.