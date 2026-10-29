Jak ustalił dziennikarz RMF FM Marek Mikołajczyk, w czwartek 29 października Nowa Lewica zamierza skierować do Sejmu poselski projekt likwidacji Funduszu Kościelnego.

„Nie możemy dłużej czekać. Rządowy projekt raczej z Rady Ministrów nie wyjdzie – jakby miał wyjść, już by się to wydarzyło” – powiedziała rozgłośni przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Polityk podkreśliła, że jej ugrupowanie zamierza wywiązać się z przedwyborczych deklaracji.

„Złożyliśmy obietnicę naszym wyborcom i zamierzamy jej dotrzymać” – zaznaczyła.

Lewica oczekuje również jednoznacznego stanowiska premiera Donalda Tuska.

„Oczekujemy od Koalicji Obywatelskiej poparcia dla naszej ustawy, bo sam pan premier opowiadał się za zniesieniem Funduszu Kościelnego” – przypomniała Żukowska.

Co stanie się z Funduszem Kościelnym?

Według informacji RMF FM projekt przewiduje odejście od obecnego systemu, w którym budżet państwa finansuje zasadniczo 80 proc. składek na ubezpieczenia społeczne wielu duchownych.

Po zmianach połowę składek mieliby pokrywać sami duchowni, a drugą połowę właściwe Kościoły i związki wyznaniowe.

Odrębne zasady przewidziano dla członków zakonów klauzurowych oraz misjonarzy. W ich przypadku pełny ciężar finansowania składek miałby spoczywać na Kościele.

Projekt zakłada również obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe dla większości duchownych oraz nowe uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do weryfikowania ich statusu.

Z kolei finansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach sakralnych miałoby zostać przeniesione do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Historia funduszu

Fundusz Kościelny został utworzony w 1950 roku przez władze komunistyczne jako mechanizm związany z przejęciem nieruchomości należących do Kościołów i związków wyznaniowych. Ten historyczny kontekst pozostaje istotny w debacie nad jego likwidacją.

Według RMF FM w tegorocznym budżecie na Fundusz przeznaczono 272,5 mln zł, a w 2027 roku wydatki mają przekroczyć 283,5 mln zł. Około 95 proc. środków służy obecnie finansowaniu składek duchownych.

Przypomnijmy, że już w styczniu 2024 roku powołano międzyresortowy zespół do spraw Funduszu Kościelnego, kierowany przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Szef PSL zapowiadał wówczas, że zmiany zostaną wypracowane w dialogu.

„To jest nasz obowiązek. To jest wypełnienie konstytucji, która mówi o współdziałaniu państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi, dla dobra obywateli i dobra wspólnoty” – deklarował.

Po ponad dwóch latach prac nie osiągnięto jednak porozumienia.