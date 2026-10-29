Lwów przejrzał na oczy? Nie opublikowano uchwały dot. UPA

Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski, z oficjalnej strony samorządu zniknęła również informacja prasowa o jej przyjęciu.

Sprawa wywołała głośny spór między Polską a Ukrainą. 20 października deputowani lwowskiego samorządu przyjęli uchwałę upamiętniającą UPA oraz Romana Szuchewycza. Decyzja spotkała się z ostrą reakcją w Polsce, a część polskich samorządów zdecydowała się zawiesić albo całkowicie zerwać umowy o partnerstwie z Lwowem.

Reakcja Warszawy była wyraźna. Swiatosław Szeremeta, deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej i inicjator kontrowersyjnego pomysłu, został wpisany na polską listę osób niepożądanych. Decyzję podpisał wicepremier oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Napięcie zauważalne było także po stronie ukraińskiej. Jak wskazano, niezadowolenie z działania lwowskich samorządowców wyraził nawet Kijów, który stara się uspokoić nastroje w relacjach z Polską.