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Ukraina

Lwów przejrzał na oczy? Nie opublikowano uchwały dot. UPA

Lwowska Rada Obwodowa opublikowała w środę, 28 października, uchwały przyjęte 20 października. Wśród dokumentów nie znalazła się jednak ta, która miała ustanawiać rok 2027 rokiem UPA i Romana Szuchewycza.

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Flagi UPA
Flagi UPA · fot. Screenshot - YouTube (Суспільне Львів)

Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski, z oficjalnej strony samorządu zniknęła również informacja prasowa o jej przyjęciu.

Sprawa wywołała głośny spór między Polską a Ukrainą. 20 października deputowani lwowskiego samorządu przyjęli uchwałę upamiętniającą UPA oraz Romana Szuchewycza. Decyzja spotkała się z ostrą reakcją w Polsce, a część polskich samorządów zdecydowała się zawiesić albo całkowicie zerwać umowy o partnerstwie z Lwowem.

Reakcja Warszawy była wyraźna. Swiatosław Szeremeta, deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej i inicjator kontrowersyjnego pomysłu, został wpisany na polską listę osób niepożądanych. Decyzję podpisał wicepremier oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Napięcie zauważalne było także po stronie ukraińskiej. Jak wskazano, niezadowolenie z działania lwowskich samorządowców wyraził nawet Kijów, który stara się uspokoić nastroje w relacjach z Polską.

Źródło: wp.pl

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