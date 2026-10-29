Watykan przypomina, że Eucharystia powinna jednoczyć katolików, a nie stawać się źródłem konfliktów. Wskazano również na niepokojące zjawiska związane ze spowiedzią, adoracją Najświętszego Sakramentu i przygotowaniem do małżeństwa.

Komunikat Dykasterii został opublikowany po spotkaniu z biskupami Panamy, które odbyło się 21 października w Rzymie podczas wizyty ad limina Apostolorum. Hierarchowie przedstawili problemy dotyczące sprawowania liturgii oraz życia sakramentalnego tamtejszych wspólnot.

Szczególną uwagę poświęcono postawom, które mogą prowadzić do konfliktów między wiernymi.

„W trakcie rozmów poruszono między innymi kwestię zagrożenia związanego z postawami skrajnymi w sferze liturgicznej oraz instrumentalizacją celebracji eucharystycznej przez niektóre grupy wiernych” – czytamy w komunikacie, którego treść przytoczyła Katolicka Agencja Informacyjna.

Dykasteria zauważyła, że spory dotyczą często sposobu przyjmowania Komunii świętej oraz zewnętrznych przejawów pobożności.

„Grupy te mają tendencję do wywoływania podziałów i zamieszania, poruszając takie kwestie, jak przyjmowanie Komunii św. na kolanach i na rękę czy noszenie welonu przez kobiety” – podkreślono.

Watykan przypomniał przy tym fundamentalną zasadę życia liturgicznego Kościoła: „Eucharystia jest sakramentem jedności i nie może stać się przedmiotem sporów”.

Nie oznacza to zakazu przyjmowania Komunii na kolanach ani noszenia welonu. Ostrzeżenie dotyczy wykorzystywania różnic w praktykach liturgicznych do przeciwstawiania sobie wiernych.

Spowiedź nie jest psychoterapią

Podczas rozmów z panamskimi biskupami zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwo sprowadzania sakramentu pokuty do rozmowy o problemach psychologicznych.

Dykasteria przestrzegła przed „indywidualizmem i psychologizmem”, które mogą przesłaniać istotę spowiedzi jako spotkania grzesznika z miłosierdziem Boga.

Jak podkreślono, sakrament pojednania powinien pozostawać przede wszystkim spotkaniem penitenta z „Ojcem Miłosierdzia”.

Osobnym problemem jest przygotowanie do małżeństwa. Watykan wskazał na zagrożenie wynikające z traktowania tego sakramentu według „pewnej logiki komercyjnej”, w której kwestie organizacyjne i finansowe mogą przesłaniać jego religijny charakter.

Biskupi omówili także przypadki niewłaściwego sprawowania adoracji eucharystycznej. Zwrócili uwagę, że adoracja nie powinna być traktowana jako praktyka całkowicie oderwana od celebracji Mszy świętej i wspólnotowego wymiaru życia Kościoła.

W komunikacie wskazano również na niepokojącą tendencję do samowolnego rozbudowywania liturgii.

Chodzi o wprowadzanie dodatkowych „gestów, modlitw i odpowiedzi”, które mogą naruszać prostotę i powagę właściwą dla obrządku rzymskiego.

Watykan podkreślił ponadto znaczenie właściwej formacji liturgicznej duchownych i świeckich. Zwrócono uwagę na rozpowszechnianie w internecie opinii i interpretacji, które nie zawsze odpowiadają nauczaniu Kościoła.

Poruszono także problem niedzielnych celebracji organizowanych w miejscach, w których brakuje kapłanów. Dykasteria przypomniała o konieczności zachowania wspólnotowego charakteru takich zgromadzeń oraz ich jedności z Kościołem.

Przesłanie dokumentu sprowadza się do przypomnienia, że liturgia nie jest przestrzenią dowolnych eksperymentów ani rywalizacji między grupami wiernych. Jej sprawowanie powinno pozostawać zgodne z przepisami Kościoła i prowadzić do pogłębienia jedności oraz wiary.