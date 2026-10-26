Kurs ma się odbyć od 26 X do 23 XI i oprócz faktu, że prezentowany jest przez duszpasterstwo jako integralna część przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, oferuje punkty uniwersyteckie oraz tzw. „otwartą odznakę” dla tych, którzy zdadzą egzamin z doktryny buddyzmu.

Włoski dziennikarz Gianfranco Amato, którego cytuje portal „Life Site News”, skrytykował pomysł, pisząc: „Podczas gdy smutna rzeczywistość pokazuje, że młodzież nie zna już Chrystusa, urzędnicy diecezjalni w Mediolanie myślą, że użytecznym będzie umożliwienie jej poznania Buddy. To owoce zniekształconej wizji rzeczywistości, która niestety charakteryzuje wielu urzędników kurii”.

Program kursu obejmuje życie i nauczanie Buddy, buddyjskie tradycje (therawadę i mahajanę), zen i buddyzm koreański. Biuro duszpasterstwa usprawiedliwia szkolenie tym, że podejmuje ono tematykę „sensu istnienia, doświadczenia cierpienia, poszukiwania szczęścia, etyki współistnienia oraz relacji między tym, co wewnętrzne, a światem, podkreślając wkład buddyzmu w dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy. W materiałach promocyjnych nie ma wzmianki o Jezusie ani o nauce katolickiej.

Gianfranco Amato, krytykując ideę kursu, powołuje się na ks. Luigiego Giussaniego, założyciela ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie), który odrzucał współczesny synkretyzm religijny twierdzący, iż „chrześcijanie mają Chrystusa, tak jak buddyści Buddę”. Giussani podkreślał, że Chrystus w przeciwieństwie do Buddy to Bóg, który stał się człowiekiem i jest jedynym Zbawicielem. Zdaniem Amato archidiecezja Mediolanu skapitulowała wobec religijnego indyferentyzmu oferując naukę o buddyzmie w przygotowaniu do spotkania młodych.

Gaetano Masciullo na portalu „Life Site News” przypomina, że to nie jest jedyna kontrowersyjna inicjatywa mediolańskiej archidiecezji. Abp Mario Delpini, oprócz innych pomysłów na „dialog międzyreligijny”, 11 maja przedstawił projekt „futurystycznego klasztoru”, którego przestrzeń dzieliliby chrześcijanie, muzułmanie i buddyści. Miałoby to być modelem współistnienia różnych religii i kultur.

Z kolei w lutym 2024 r. w archidiecezji urządzono spotkanie za zamkniętymi drzwiami między katolikami a masonami, w którym uczestniczyli abp Delpini, kard. Francesco Coccopalmerio, bp Antonio Staglianò oraz trzech wielkich mistrzów lóż masońskich.

jjf/LifeSiteNews.com; laverita.info