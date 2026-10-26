Centrum na rzecz Wolnych Wyborów i Demokracji oraz agencja Ipsos poinformowały, że wybory wygrała Lista Studencka, która otrzyma 140 mandatów. Ugrupowanie „Zjednoczona Serbia” Vucica zajęło drugie miejsce i otrzyma 103 miejsca w parlamencie. Wynik wyborów skomentował Roman Giertych:
„Pisiory i Rosja przegrali w Serbii”.
Jego entuzjazm szybko jednak ostudził Radosław Fogiel. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał Giertychowi:
„Chłopie, partia SNS Vučića jest w EPP razem z Platformą”.
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