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Polityka

„Pisiory i Rosja przegrali w Serbii”. Fogiel do Giertycha: Chłopie...

Serbska Partia Postępowa byłego prezydenta Serbii Aleksandra Vucica przegrała wybory parlamentarne. „Pisiory i Rosja przegrali w Serbii” – skomentował Roman Giertych, ale szybko coś mu przypomniano.

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Radosław Fogiel / Roman Giertych
Radosław Fogiel / Roman Giertych · fot. Saeima - Jānis Grasbergs tiekas ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju, CC BY-SA 2.0, Wikipedia / Youtube - Janusz Jaskółka

Centrum na rzecz Wolnych Wyborów i Demokracji  oraz agencja Ipsos poinformowały, że wybory wygrała Lista Studencka, która otrzyma 140 mandatów. Ugrupowanie „Zjednoczona Serbia” Vucica zajęło drugie miejsce i otrzyma 103 miejsca w parlamencie. Wynik wyborów skomentował Roman Giertych:

„Pisiory i Rosja przegrali w Serbii”.

Jego entuzjazm szybko jednak ostudził Radosław Fogiel. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał Giertychowi:

„Chłopie, partia SNS Vučića jest w EPP razem z Platformą”.

Źródło: x.com,niezalezna.pl

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