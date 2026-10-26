W drugiej połowie października ponad 60 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadziło działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków syntetycznych. Akcja była częścią śledztwa nadzorowanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Na terenie powiatu nowodworskiego policjanci ujawnili laboratorium, w którym produkowano klofedron. Nielegalna działalność była prowadzona w dwóch pomieszczeniach gospodarczych. W jednym znajdowała się profesjonalna linia produkcyjna, w drugim natomiast przygotowano suszarnię wykorzystywaną w procesie wytwarzania narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn bezpośrednio podczas produkcji substancji psychotropowych.

W trakcie realizacji zabezpieczono ponad 1600 kilogramów klofedronu, którego czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 82 miliony złotych. Kolejne narkotyki ujawniono podczas czynności przeprowadzonych w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie około 650 tysięcy złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości narkotyków. Za zarzucane przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W śledztwie planowane są kolejne czynności procesowe.

Produkcja i dystrybucja narkotyków syntetycznych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Substancje te mogą wywoływać nieprzewidywalne reakcje organizmu, prowadzić do ciężkich zatruć, zaburzeń psychicznych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Nielegalne laboratoria stwarzają również ryzyko pożarów, wybuchów i skażenia środowiska ze względu na wykorzystywane w procesie produkcji niebezpieczne substancje chemiczne. Skala ujawnionego procederu pokazuje, jak istotne jest zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem narkotyków do obrotu.