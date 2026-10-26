„To są komuchy!”. Gliński ostro o groźbie cenzury w sieci

Gawkowski w rozmowie na antenie RMF FM groził, że wobec platform, które nie chcą współpracować z państwem jeśli chodzi o moderację, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. Z kolei w filmie na X przekonywał:

„Platformy cyfrowe żerują, korzystają i zarabiają na kłamliwych informacjach”.

Dodawał, że każda z platform ma zwiększyć polską moderację i doprowadzić, że fałszywe treści będą natychmiast znikały. W trakcie konferencji prasowej pytany o swoje słowa na temat możliwości wyłączenia X przyznał, że to „dobry pomysł”. Zdaniem byłego wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, mamy do czynienia z wypowiedziami pod elektorat populistyczny, a Gawkowski może opowiadać różne rzeczy, ale i tak nic z tego nie będzie, bo brakuje mu do tego siły politycznej.

„I Bogu dzięki” – skwitował.

Dalej w rozmowie z niezalezna.pl dodał:

„Dla Gawkowskiego, dla postkomunistów i obecnego rządu dobre są te media, które są z nimi zblatowane. Oni na ogół funkcjonowali w polityce mając osłonę i przewagę medialną”.

Stwierdził, że to oczywiste, że rządy powinny rozmawiać z właścicielami takich platform, jednak wszystko to musi się odbywać w duchu dobra publicznego, a w kwestii wspomnianych zapowiedzi ministra mamy do czynienia z „charakterystycznym dla tego rządu” łamaniem prawa i nadużywaniem władzy, także w retoryce. Dodał, że rząd ten usiłuje zastraszyć społeczeństwo, co jednak w długim okresie nie przynosi im zysku. Podsumował też: