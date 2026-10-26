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Czarnek: To ostrzeżenie dla całego obozu Donalda Tuska!

Prof. Przemysław Czarnek skomentował wyniki referendum w Częstochowie. Jak podkreślił – mamy do czynienia z ostrzeżeniem dla całego obozu władzy.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. European People's Party via Flickr, CC BY 4.0

Jak już dziś informowaliśmy, w referendum zagłosowała wystarczająca liczba osób, by uznać je za wiążące. Zdecydowana większość mieszkańców zagłosowała za odwołaniem zarówno prezydenta, jak i rady miasta.

„Częstochowa pokazała, że mieszkańcy potrafią odsunąć władzę, która straciła ich zaufanie. W Gliwicach zebrano ponad 18 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta z KO” – napisał na x.com Czarnek.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera zaznaczył, że:

„To ostrzeżenie dla całego obozu Donalda Tuska. Mieszkańcy rozliczają swoich włodarzy, a za rok przy urnach cała Polska będzie miała okazję powiedzieć tej ekipie: DOŚĆ!”.

 

 

Źródło: x.com

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