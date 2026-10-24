„Amerykańskie pieniądze, amerykańska broń, amerykańskie życie”

W opublikowanym 23 października wpisie na X Tom Rose nie szczędził krytyki europejskim politykom, którzy domagają się dalszego zaangażowania Waszyngtonu w wojnę na Ukrainie.

„Europa nazywa Rosję egzystencjalnym zagrożeniem – i nie bez powodu” – rozpoczął ambasador USA.

Następnie przeciwstawił postawę Polski stanowisku części europejskich przywódców.

„Ale w przeciwieństwie do #belikePoland, zbyt wielu europejskich przywódców nalega, aby Ameryka stawiła czoła temu zagrożeniu za nich” – napisał.

Dyplomata zarzucił europejskim elitom oczekiwanie, że Stany Zjednoczone będą finansowały i prowadziły działania, których same państwa europejskie nie chcą podejmować.

„»Musimy wspierać Ukrainę« – krzyczą, amerykańskimi pieniędzmi, amerykańską bronią; nawet ryzykując amerykańskie życie” – stwierdził.

Według Rose'a europejscy politycy żądają kontynuowania wojny, której sami nie zamierzają prowadzić, a jednocześnie oskarżają Donalda Trumpa o zdradę, gdy próbuje doprowadzić do jej zakończenia.

„Oczernianie Trumpa nie jest strategią”

Amerykański dyplomata postawił pytanie o przyszłość Ukrainy i rzeczywiste możliwości zakończenia konfliktu.

„Co lepiej służy sprawiedliwej walce Ukrainy – kontynuowanie wojny, której nie można wygrać, a której nie wolno przegrać, czy próba wypracowania pokoju, który da Ukrainie szansę na zachowanie siły i niepodległości?” – zapytał.

Rose zwrócił również uwagę na różnice w podejściu europejskich przywódców do wojny na Ukrainie i konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem.

„Nie sposób nie zauważyć kontrastu między Ukrainą a Iranem: gdy zagrożone są interesy Europy, to jest to wojna Ameryki. Ale gdy zagrożone są interesy Ameryki, to wciąż jest to wojna Ameryki – ale tylko i wyłącznie Ameryki” – podkreślił.

Ambasador zakończył swój wpis wyjątkowo stanowczą oceną polityki części europejskich przywódców.

„Kibicowanie Ukrainie z boku nie wygra wojny ani nie powstrzyma zabijania” – zaznaczył.

„Oczernianie Donalda Trumpa za próby jej zakończenia nie jest strategią. To wymówka, żeby jej nie mieć” – dodał.

Wypowiedź Rose'a pojawiła się dwa dni po kolejnej wizycie amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa w Moskwie. Pomimo zapowiedzi wznowienia rozmów na szczeblu technicznym przedstawiciele Kremla sceptycznie ocenili najnowsze amerykańskie propozycje pokojowe.