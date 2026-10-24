Dziś w nocy zmiana czasu! Wiadomo, co czeka nas do 2031 roku

Choć zdecydowana większość uczestników unijnych konsultacji opowiedziała się za zniesieniem zmian czasu, Bruksela wciąż nie potrafi doprowadzić do porozumienia. Komisja Europejska opublikowała już harmonogram na kolejne pięć lat.

W najbliższą niedzielę Polska i pozostałe państwa Unii Europejskiej przejdą z czasu letniego na zimowy. Oznacza to, że poranki będą wcześniej rozjaśniać się światłem słonecznym, ale również szybciej zapadać będzie wieczorny zmrok.

Zmiana nastąpi dokładnie o godzinie 3.00, kiedy zegary zostaną cofnięte na 2.00. Większość urządzeń elektronicznych zrobi to automatycznie.

Obowiązek przestawiania zegarków wynika z unijnych przepisów obowiązujących od 2001 roku. W Polsce szczegółowe terminy reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.

Europejczycy chcą końca zmian czasu

Dyskusja o rezygnacji z sezonowego przestawiania zegarków trwa od lat. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne, w których uczestniczyło 4,6 mln osób.

Aż 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Komisja Europejska przygotowała odpowiedni projekt, który poparł Parlament Europejski. Ostateczna decyzja utknęła jednak w Radzie UE, ponieważ państwa członkowskie nie uzgodniły wspólnego stanowiska.

Problemem pozostaje między innymi wybór czasu, który miałby obowiązywać przez cały rok. Poszczególne państwa muszą skoordynować swoje decyzje, aby uniknąć chaosu w transporcie, handlu i funkcjonowaniu wspólnego rynku.

Tymczasem Komisja Europejska opublikowała w marcu 2026 roku kolejny harmonogram, obejmujący lata 2027–2031.

Zgodnie z nim najbliższy powrót do czasu letniego nastąpi 28 marca 2027 roku, a kolejna zmiana na zimowy – 31 października 2027 roku.

W Polsce przygotowywany jest również projekt nowego rozporządzenia regulującego terminy zmian czasu w latach 2027–2031.

Pierwotnym celem wprowadzania czasu letniego było lepsze wykorzystanie światła dziennego i ograniczenie zużycia energii. Obecnie korzyści ekonomiczne tego rozwiązania są kwestionowane, a eksperci zwracają uwagę na problemy związane z zaburzeniami rytmu biologicznego człowieka.

Na razie jednak nic nie wskazuje na szybkie zakończenie sporu w Unii Europejskiej. Do czasu przyjęcia nowych przepisów zegarki nadal będziemy przestawiać dwa razy w roku.