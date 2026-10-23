Jak czytamy, według analizy przygotowanej na zlecenie miasta niektórym seniorom odmawiano nawet wołowiny na urodzinowy obiad. Sprawa wywołała oburzenie w całej Danii. Przeciwko takim praktykom wystąpiła nawet premier Mette Frederiksen.

Władze Kopenhagi argumentują, że realizują strategię ograniczenia śladu węglowego żywności kupowanej przez miejskie placówki o 25 proc. W domach opieki zaczęto więc zastępować część mięsa roślinami strączkowymi.

Wytyczne przewidują orientacyjnie zaledwie 80 gramów wołowiny, cielęciny i jagnięciny tygodniowo. Nie jest to prawnie obowiązujący limit, jednak w praktyce ograniczenia bywają odczuwalne dla mieszkańców placówek.

Z analizy firmy BDO wynika, że w niektórych domach opieki „odmawia się mieszkańcom spełnienia urodzinowych życzeń dotyczących wołowiny ze względu na bilans emisji CO₂”.

„To szaleństwo i nieludzkie!”. Nawet premier Danii ma dość

Jens-Kristian Lütken, kopenhaski burmistrz odpowiedzialny za zdrowie i opiekę, nie kryje oburzenia.

„Sprawy zaszły za daleko, skoro wymagania klimatyczne decydują o tym, co znajduje się na talerzach mieszkańców kopenhaskich domów opieki” – stwierdził.

„Ludzi starszych, którzy mają mały apetyt, nie można zbywać grochem i fasolą” – podkreślił.

Polityk ocenił, że odbieranie seniorom przyjemności z jedzenia dla zaoszczędzenia niewielkiej ilości CO₂ to „szaleństwo i nieludzkie postępowanie”.

Głos zabrała również premier Danii Mette Frederiksen.

„To brak szacunku dla prawa osób starszych do samodzielnego podejmowania decyzji. To brak empatii i zrozumienia dla ich życia” – napisała.

„Ludzie w domach opieki, którzy ciężko pracowali dla naszego kraju, muszą oczywiście mieć prawo do jedzenia mięsa. My, pozostali, możemy kontynuować walkę ze zmianami klimatu w innych obszarach” – dodała.

Naczelna burmistrz Kopenhagi Sisse Marie Welling odpiera zarzuty, przekonując, że mięso nigdy nie zniknęło z jadłospisów, a poszczególne placówki zachowują swobodę wyboru potraw.

Sprawa trafiła już do duńskiego parlamentu. 21 października skierowano pytanie do ministra odpowiedzialnego za opiekę nad seniorami o zagwarantowanie mieszkańcom domów opieki prawa do posiłków mięsnych.

Przypadek Kopenhagi pokazuje, do jakich absurdów może prowadzić podporządkowanie codziennych potrzeb ludzi wyśrubowanym celom klimatycznym. Gdy seniorowi odmawia się ulubionego posiłku nawet w urodziny, trudno nie zapytać, czy ekologiczni reformatorzy nie zgubili z oczu samego człowieka.