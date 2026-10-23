Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie miasta doszło do ataku niebezpiecznym narzędziem na jednego z mieszkańców. Informację przekazaną przez radiostację natychmiast wyłapali otwoccy kryminalni, którzy bez chwili wahania ruszyli we wskazane miejsce.

Policjanci błyskawicznie obezwładnili i zatrzymali napastnika oraz zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie.

Z ustaleń mundurowych oraz relacji świadków wynika, że 44-letni mieszkaniec Otwocka zaatakował maczetą swojego 55-letniego sąsiada, zadając mu rany cięte. A po wszystkim spokojnie wrócił do swojego mieszkania. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała został niezwłocznie przetransportowany do szpitala.

Do pracy natychmiast przystąpili policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia zabezpieczając liczne ślady.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Prokurator 44-latkowi przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku po zapoznaniu się ze zgromadzonym w postępowaniu materiałem dowodowym zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, a 44- latek trafił do aresztu na 3 miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.