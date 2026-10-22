Jak dalej wynika z badania, ponad połowa badanych chce objęcia popularnych „zerówek” takimi samymi ograniczeniami reklamowymi jak tradycyjnego piwa. Tymczasem w Senacie ważą się losy przepisów, które mogą zakończyć dotychczasowe praktyki koncernów piwowarskich.

Ta sama marka, podobna reklama. Polacy dostrzegają problem

Z badania IBRiS przeprowadzonego w październiku 2026 roku na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów wynika, że 62 proc. respondentów uważa, iż reklama piwa 0% pod znaną marką promuje również jej alkoholowy odpowiednik.

Co więcej, 51 proc. ankietowanych przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem reklamy piwa alkoholowego od bezalkoholowego.

Za jednakowymi ograniczeniami reklamowymi opowiada się 54 proc. badanych. Natomiast 42 proc. popiera całkowite rozdzielenie marek obu kategorii produktów.

Problemem jest przede wszystkim niemal identyczna szata graficzna, nazwa i logo, przez które konsumenci kojarzą napoje bezalkoholowe z tradycyjnym piwem.

„Legalna furtka dla reklamy zastępczej” - Senat przed ważną decyzją

8 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewidującą całkowity zakaz reklamowania napojów alkoholowych, w tym piwa. Za przyjęciem przepisów głosowało 400 posłów.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Obecnie ustawą zajmuje się Senat.

Dr Tomasz Sińczak, prezes Fundacji Forum Konsumentów, ostrzega przed pozostawieniem reklam piw bezalkoholowych poza zakazem.

„Ta ustawa zadziała tylko wtedy, gdy zakaz obejmie wszystkie produkty sprzedawane pod markami alkoholowymi” – podkreśla.

„Badanie nie pozostawia wątpliwości: dla większości Polaków etykieta piwa 0% to po prostu marka piwa” – zaznacza.

I dodaje:

„Pozostawienie »zerówek« poza regulacją byłoby legalną furtką dla reklamy zastępczej”.

Fundacja apeluje do senatorów o uwzględnienie tego problemu w przepisach. Jej zdaniem bez odpowiednich regulacji koncerny nadal mogłyby promować rozpoznawalne marki alkoholowe za pośrednictwem wariantów 0%.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków metodą telefoniczną i internetową.

Jerzy Mróz