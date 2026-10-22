Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej odpowiadając na pytanie Vatican News, kim dla niego osobiście był Jan Paweł II wskazał, że na trzy lata przed śmiercią papieża Polaka pełnił służbę w Stolicy Apostolskiej.

„W 2002 roku, trzy lata przed jego śmiercią, zostałem mianowany podsekretarzem Sekcji ds. Relacji z Państwami” – mówi kard. Parolin, przyznając, że kontakty z Papieżem odbywały się wówczas głównie za pośrednictwem przełożonych.

Kard. Parolin w rozmowie z Vatican News podzielił się osobistym świadectwem o św. Janie Pawle II

Kard. Parolin w rozmowie z Vatican News podzielił się osobistym świadectwem o św. Janie Pawle II

Spotkanie w Meksyku

„Miałem jednak niejedną okazję, by spotkać go osobiście” – mówi kardynał. „Przede wszystkim wspominam czas, który spędziliśmy razem w Meksyku w 1990 roku, kiedy papież powrócił tam po raz pierwszy od swojej podróży w 1979 roku. Przybył wówczas z wizytą do Meksyku, a ja pełniłem funkcję sekretarza delegatury apostolskiej. Gościliśmy go więc w naszym domu i wieczorami jedliśmy razem posiłki” – wspomina ten czas sekretarz stanu.

Opowiada o wielkim wzruszeniu z powodu możliwości zajęcia miejsca przy stole z Ojcem Świętym oraz poczuciu humoru Jana Pawła II, które rozładowało tremę.

Świadectwo modlitwy

„Pamiętam również jego modlitwę” – mówi kardynał Vatican News. „Właśnie przy tej okazji mogłem przyjrzeć mu się nieco bliżej i zobaczyć, jak wcześnie rano wstawał, udawał się do kaplicy i pozostawał tam przez bardzo długi czas. To było naprawdę niezwykłe i budujące świadectwo” – dodaje kard. Pietro Parolin.

Msza św. przy grobie Jana Pawła II

Rano kard. Parolin sprawował Mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II, w dniu liturgicznego wspomnienia świętego Papieża. Wskazał, że Jan Paweł II pragnął być „posadzką”, po której lud idzie do Chrystusa. Prosił też, by za wstawiennictwem świętego modlić się o pokój na świecie.

„Naprawdę powierzamy się jego wstawiennictwu, aby Kościół mógł nadal pozostawać wierny swojemu Panu, a na świecie zapanował pokój” – podkreślił kardynał w rozmowie z Vatican News.