Jak czytamy, niemieckie służby bezpieczeństwa przygotowują się na masowe zgromadzenia, obawiając się powtórzenia francuskich zamieszek. Organizatorzy zapewniają jednak, że manifestacje mają przebiegać pokojowo.
Inicjatywa „Gen Z regelt” mobilizuje młodych Niemców do wyjścia na ulice. Według aktualnych informacji organizatorów demonstracje zaplanowano już w 22 miastach, między innymi w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii i Frankfurcie.
„Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy kryzysy i niemal żadnych perspektyw dla nas” – przekonują organizatorzy w swoim manifeście.
Protestujący sprzeciwiają się rosnącym kosztom życia, oszczędnościom w edukacji i ochronie zdrowia, nierównościom społecznym oraz planom dotyczącym służby wojskowej.
„Nie chcemy dłużej patrzeć, jak decyduje się o naszej przyszłości bez wysłuchania naszego głosu” – podkreślają przedstawiciele inicjatywy.
Służby ostrzegają przed ekstremistami
Niemiecka policja obawia się, że pokojowe demonstracje mogą zostać wykorzystane przez radykalne środowiska. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul ostrzegł przed powtórzeniem wydarzeń z Francji.
„Nie zaakceptujemy sytuacji, w której niszczycielski tłum demoluje nasze miasta” – oświadczył.
„Obrazy z Francji i Włoch są przerażające: pożary, grabieże, przemoc. Niektórzy lewicowi ekstremiści najwyraźniej chcą teraz mobilizować się również tutaj” – dodał.
Związek zawodowy niemieckiej policji ostrzega z kolei przed możliwością infiltracji demonstracji przez prowokatorów.
„Obawiamy się, że słuszne postulaty i pokojowe zgromadzenia zostaną wykorzystane przez awanturników” – powiedział przewodniczący związku Jochen Kopelke.
Organizator protestów Akram Selo zapewnia jednak:
„Stanowczo odcinamy się od wszelkich form przemocy”.
Niemiecki rząd nie podziela obaw, że zamieszki z Francji automatycznie przeniosą się za Ren.
„Nie podzielamy tych obaw” – przekazał rzecznik rządu.
Niepokój służb ma jednak konkretne źródło. Podczas protestów we Francji doszło do licznych starć z policją, grabieży i podpaleń. W Limoges 17 października podpalono zabytkowy XIX-wieczny ratusz, powodując katastrofalne zniszczenia.
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