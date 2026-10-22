Jak czytamy, niemieckie służby bezpieczeństwa przygotowują się na masowe zgromadzenia, obawiając się powtórzenia francuskich zamieszek. Organizatorzy zapewniają jednak, że manifestacje mają przebiegać pokojowo.

Inicjatywa „Gen Z regelt” mobilizuje młodych Niemców do wyjścia na ulice. Według aktualnych informacji organizatorów demonstracje zaplanowano już w 22 miastach, między innymi w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii i Frankfurcie.

„Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy kryzysy i niemal żadnych perspektyw dla nas” – przekonują organizatorzy w swoim manifeście.

Protestujący sprzeciwiają się rosnącym kosztom życia, oszczędnościom w edukacji i ochronie zdrowia, nierównościom społecznym oraz planom dotyczącym służby wojskowej.

„Nie chcemy dłużej patrzeć, jak decyduje się o naszej przyszłości bez wysłuchania naszego głosu” – podkreślają przedstawiciele inicjatywy.

Służby ostrzegają przed ekstremistami

Niemiecka policja obawia się, że pokojowe demonstracje mogą zostać wykorzystane przez radykalne środowiska. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul ostrzegł przed powtórzeniem wydarzeń z Francji.

„Nie zaakceptujemy sytuacji, w której niszczycielski tłum demoluje nasze miasta” – oświadczył.

„Obrazy z Francji i Włoch są przerażające: pożary, grabieże, przemoc. Niektórzy lewicowi ekstremiści najwyraźniej chcą teraz mobilizować się również tutaj” – dodał.

Związek zawodowy niemieckiej policji ostrzega z kolei przed możliwością infiltracji demonstracji przez prowokatorów.

„Obawiamy się, że słuszne postulaty i pokojowe zgromadzenia zostaną wykorzystane przez awanturników” – powiedział przewodniczący związku Jochen Kopelke.

Organizator protestów Akram Selo zapewnia jednak:

„Stanowczo odcinamy się od wszelkich form przemocy”.

Niemiecki rząd nie podziela obaw, że zamieszki z Francji automatycznie przeniosą się za Ren.

„Nie podzielamy tych obaw” – przekazał rzecznik rządu.

Niepokój służb ma jednak konkretne źródło. Podczas protestów we Francji doszło do licznych starć z policją, grabieży i podpaleń. W Limoges 17 października podpalono zabytkowy XIX-wieczny ratusz, powodując katastrofalne zniszczenia.