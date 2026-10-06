O sprawie informuje agencja AFP, która powołując się na prokuraturę donosi, że były szef niemieckiego wywiadu jest podejrzany m.in. o „usiłowanie zdrady stanu” oraz „szpiegostwo” na rzecz zagranicznych służb.

Agencja Reutera donosi, że wedle prokuratury były szef BND miał pozyskiwać niejawne informacje na rzecz obcego mocarstwa. Śledczy podejrzewają go o zakup takich danych od byłego pracownika agencji wywiadu zagranicznego i zamiar ich odsprzedaży w ramach działalności doradczej, którą prowadził. Zatrzymany został też były bliski współpracownik Hanninga.

„Bild” donosi z kolei, że śledztwo wszczęto po tym, jak udało się wykryć możliwy wyciek raportów wywiadowczych, przygotowywanych dla kancelarii kanclerza.

August Hanning stał na czele Federalnej Służby Wywiadowczej w latach 1998-2005, w czasie rządów pracującego dziś w Rosji Gerharda Schrödera.