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Niemcy

W Niemczech zatrzymano byłego szefa wywiadu! Miał szpiegować na rzecz obcych służb

W Niemczech zatrzymano byłego szefa tamtejszego wywiadu (BND) Augusta Hanninga, którego prokuratura podejrzewa o próbę przekazania poufnych informacji zagranicznym służbom.

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Fot. Kremlin.ru/screenshot: YouTube (Counter Extremism Project)
Fot. Kremlin.ru/screenshot: YouTube (Counter Extremism Project)

O sprawie informuje agencja AFP, która powołując się na prokuraturę donosi, że były szef niemieckiego wywiadu jest podejrzany m.in. o „usiłowanie zdrady stanu” oraz „szpiegostwo” na rzecz zagranicznych służb. 

Agencja Reutera donosi, że wedle prokuratury były szef BND miał pozyskiwać niejawne informacje na rzecz obcego mocarstwa. Śledczy podejrzewają go o zakup takich danych od byłego pracownika agencji wywiadu zagranicznego i zamiar ich odsprzedaży w ramach działalności doradczej, którą prowadził. Zatrzymany został też były bliski współpracownik Hanninga. 

„Bild” donosi z kolei, że śledztwo wszczęto po tym, jak udało się wykryć możliwy wyciek raportów wywiadowczych, przygotowywanych dla kancelarii kanclerza.

August Hanning stał na czele Federalnej Służby Wywiadowczej w latach 1998-2005, w czasie rządów pracującego dziś w Rosji Gerharda Schrödera. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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